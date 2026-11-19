Ланс Строл преследва 40-годишен нежелан рекорд във Формула 1

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл е на прага да запише името си с необичайно и крайно неприятно постижение в историята на Формула 1. Канадският състезател се намира само на едно отпадане от изравняването на рекорда за най-много незавършени състезания в рамките на една състезателна година.

До момента през настоящата кампания Строл не е успял да стигне до финала в 13 надпревари, а от календара за 2026 година, включващ 23 кръга, остават още три старта.

Fortune favours the brave! 💪 Charles with a brilliant last-lap pass on Checo in 2023 👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ArfGlwFgmP — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

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Ако канадецът не успее да завърши в някое от предстоящите състезания в Лас Вегас, Катар или Абу Даби, той ще изравни антирекорда на Андреа де Чезарис от сезоните през 1986 и 1987 година. Тогава италианецът регистрира по 14 отпадания съответно с тимовете на Минарди и Брабъм. Любопитен факт е, че през 1987 година Де Чезарис стигна до карирания флаг само два пъти, но в единия от тях успя да се качи на подиума в Белгия.

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Същия брой отпадания записа и Рубенс Барикело през 1997 година за тима на Стюърт в дебютния сезон на екипа (това е днешният Ред Бул). Подобно на Де Чезарис, бразилецът също успя да запише подиум в едно от малкото си успешни финиширания през годината.

За да избегне едноличното оглавяване на тази негативна класация, Строл ще трябва да завърши поне две от последните три състезания до края на шампионата. Досега канадецът все още няма спечелена точка през сезона и е видял карирания флаг само два пъти след лятната пауза, признавайки, че отпаданията от неговата страна на гаража са станали твърде много.

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Въпреки трудния сезон за екипа от Силвърстоун и новия доставчик на задвижващи системи Хонда, 28-годишният състезател запазва оптимизъм за бъдещето.

Запитан за очертаващата се статистика по време на медийния ден в Лас Вегас, Строл заяви пред журналистите следното:

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„Чух за това, но истината е, че имахме много трудности на пистата и доста проблеми с двигателя. Годината е изключително тежка за целия отбор. Изобщо не сме толкова конкурентоспособни, колкото ни се иска, а сезонът е дълъг за всички. Единственото, което можем да направим, е да останем позитивни и да гледаме напред. Надявам се догодина да бъдем в много по-добра позиция.“

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Снимки: Gettyimages