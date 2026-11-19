Естебан Окон се завръща във Формула 1 като резерва в Астън Мартин?

Естебан Окон, който наскоро се раздели с тима на Хаас по време на уикенда за Гран При на Мексико Сити, е напът отново да седне зад волана на болид от Формула 1 още преди края на 2026 година, съобщи RacingNews365.

Според различни източници френският състезател е постигнал договорка с Астън Мартин, където ще изпълнява ролята на трети пилот и резерва на титулярите Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

🚨 | NEW: Esteban Ocon has reportedly reached an agreement to become Aston Martin's third driver. Ocon could become a key point of reference for Aston Martin in terms of testing and simulator work. [@Racingnews365] — formularacers (@formularacers_) November 19, 2026

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Очаква се Окон да получи възможност да изпробва болида на отбора по време на следсезонните изпитания непосредствено след края на Гран При на Абу Даби, като за тогава е планирано и официалното му обявяване. Французинът вече е преминал задължителното напасване на състезателната седалка в базата на тима.

Привличането му на този етап е стратегически ход за Астън Мартин. След края на кампанията двукратният световен шампион Алонсо ще се съсредоточи върху подготовката си за рали „Дакар“. Въпреки че Строл ще бъде наличен за тестовете, включването на Окон предлага ценна обратна връзка за разработката на автомобила за 2027 година. Французинът кара за Хаас до петъчните тренировки в Мексико и има пряк поглед върху актуалната конфигурация на болидите от 2026 година, което ще помогне при анализа на модела AMR26.

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Запитването на медията към представителите на състезателя не срещна нито потвърждение, нито опровержение. Говорител на Астън Мартин коментира по време на уикенда за Гран При на Лас Вегас, че отборът редовно води разговори с пилоти, но следва твърда политика да не коментира слухове и спекулации.

Разривът между Окон и Хаас настъпи внезапно между петъчните и съботните сесии в Мексико Сити, въпреки че преди това бе обявено, че двете страни ще приключат отношенията си след финала на сезона. След ескалация на напрежението след втората свободна тренировка, пилотът беше отстранен с незабавен ефект, а договорът му бе прекратен няколко дни по-късно.

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В същия уикенд зад волана на болида на Хаас седна Рио Хиракава, а за състезанието в Бразилия дебют направи Рафаел Камара, който по план трябваше да замени Окон през следващия сезон. Французинът от своя страна неколкократно подчерта, че има недовършена работа във Формула 1 и целта му е максимално бързо завръщане на решетката.

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След като вариантите с тима на Кадилак отпаднаха поради преподписването с Валтери Ботас, единствената реална опция остана базираният в Силвърстоун тим. Контактите между Окон и екипа на Лорънс Строл датират още от уикенда за Гран При на Австрия, когато пилотът се надяваше на титулярно място при потенциално оттегляне на Алонсо. Тъй като ветеранът реши да продължи кариерата си, ролята на резервен състезател остава стратегически важна за Окон с оглед на евентуални размествания в края на следващия сезон. Французинът разполага и с подкрепата на семейство Строл, поддържайки отлично приятелство с Ланс Строл както на пистата, така и извън нея.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages