В Хаас разбират недоволството на Беарман, но му бавят договора

Ръководителят на отбора на Хаас Аяо Комацу определи разочарованието на Оливър Беарман от чакането на нов договор като "напълно разбираемо" и беше категоричен, че британският състезател ще кара за тима и през следващия сезон.

В разговорите с медиите преди надпреварата за Гран При на Лас Вегас Беарман сподели, че дори хора от собствения му екип недоумяват защо американският тим все още не е обявил официално бъдещето му. Очаква се 21-годишният пилот да си партнира с Рафаел Камара през 2027 година, но неговата позиция остава единственото непотвърдено място на стартовата решетка.

Ollie is hoping his contract talks will be concluded very soon ✍️ #F1 #LasVegasGP https://t.co/8DXY03l4dd — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

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„Ситуацията наистина е сложна и според мен няма никакво оправдание на този етап да стоя пред вас, без да мога да съобщя нищо конкретно“, коментира Беарман.

Запитан как поддържа мотивацията на младия кадър на Ферари на фона на продължаващите разговори, Комацу изтъкна постоянството на своя пилот на пистата и увери, че няма никакъв шанс британецът да не бъде съотборник на Камара догодина.

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„Той няма нужда от допълнителна мотивация, тъй като е изключително амбициран. Това си проличава във всеки състезателен уикенд и изобщо не представлява проблем - заяви шефът на Хаас пред представители на медиите в Лас Вегас. - Оформянето на контракта просто изисква време, за да се синхронизират всички детайли между страните. Всички сме на едно мнение – Оли иска да се състезава за нас, а ние искаме ред в отбора и той да бъде в болида. Малко е неприятно, че нещата се бавят толкова, но договор със сигурност ще има.“

Още по време на състезателния уикенд за Гран При на Мексико Сити Комацу отрече твърденията, че финансовите изисквания на Беърман бавят финализирането на сделката. Според запознати преговорите между мениджмънта на пилота и Ферари са насочени главно към опциите му след 2027 година, ако Шарл Леклер и Люис Хамилтън продължат да се състезават за Скудерията и за младия британец няма свободно място в Маранело.

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Попитан дали напрежението идва от италианския конструктор и дали Хаас би могъл да задържи Беъарман без подкрепата на Скудерията, японският ръководител бе лаконичен: „В процеса по оформянето на договора участват много страни. Не бих искал да навлизам в подробности, но няма никакво съмнение, че през следващата година той ще бъде в нашата кола. Това ще се случи.“

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Снимки: Gettyimages