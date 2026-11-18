Възстановяването на Топрак Разгатлиоглу изпреварва графика

От Ямаха обявиха, че възстановяването на Топрак Разгатлиоглу напредва по-бързо от очакваното, но добавиха, че турчинът все пак няма да се върне на пистата преди края на 2026 година.

Състезателят на Прамак влезе в лазарета след Гран При на Индонезия, в която той извади дясното си рамо по време на съботната втора свободна тренировка. Въпреки това Разгатлиоглу довърши уикенда на „Мандалика“, но се прибра в бокса в средата на състезанието на остром Ломбок.

Positive progress for @Toprak07TR 💙 The latest CT check-up confirmed his shoulder is healing ahead of schedule. However, Toprak will miss the next 2 GPs + the Valencia Test as he focuses on his recovery 👊 #ToprakRazgatlioglu | #PrimaPramacYamaha | #YamahaMotoGP | #MotoGP https://t.co/yQb4Af5Ha7 — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 17, 2026

Последваха прегледи в Италия, които показаха, че турският пилот се нуждае от операция, която беше извършена в края на октомври. Вчера той е бил на контролен преглед, който е показал, че възстановяването му върви по-бързо от очакваното.

Въпреки това Разгатлиоглу няма да се включи в последните два старта за сезона в MotoGP, както и в официалния тестов ден, който ще се проведе на „Рикардо Тормо“ на 1 декември. Така неговото следващо качване на мотор от MotoGP се очаква да бъде в края на януари, когато ще стартира предсезонна подготовка преди началото на сезон 2027.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Снимки: Yamaha MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google