Себастиен Льоб преследва единствената световна титла, която му липсва

Отборът на Дачия Сандрайдърс ще завърши своята кампания в Световния рали-рейд шампионат по-късно този месец в Абу Даби, където предстои да се решат три шампионски титли.

Отличията при конструкторите, пилотите и навигаторите все още нямат сигурни притежатели, а тимът на Дачия се надява да приключи участието си шампионата по впечатляващ начин.

A new motor sport chapter begins for Aston Martin in 2027! Fernando Alonso, Sébastien Loeb and Lucas Moraes will take on the Dakar Rally. #FIA #W2RC #RallyRaid https://t.co/QzuJOAsapr — FIA (@fia) November 17, 2026

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Надпреварата „Абу Даби Дезърт Чалъндж“ ще се проведе между 22 и 27 ноември със старт и финал в град Ал Айн. Това е решителният финален кръг от сезон 2026 в Световния рали-рейд шампионат (W2RC) и 11-о, последно участие на Дачия Сандрайдърс на това ниво.

Тимът дебютира триумфално на Рали „Мароко“ през октомври 2024 година. Оттогава досега Дачия Сандрайдърс записа пет победи, още четири подиума и 23 спечелени етапа в рамките на десетте си старта от световния шампионат.

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Себастиен Льоб ще застане на старта на „Абу Даби Дезърт Чалъндж“ от второто място във временното класиране, с шест точки преднина пред Насър Ал-Атия. Водач в подреждането е Сет Кинтеро с Тойота, който има 14 точки аванс пред френската легенда.

„Страхотно е да бъдеш част от този колектив. Атмосферата е изключително добра, а разполагаме и с автомобил, който е напълно конкурентоспособен. Преживяхме много хубави моменти заедно, но най-яркият ми спомен си остава победата в Португалия през март. Това беше чудесен начин да се вдигнем след „Дакар“ и да се завърнем в битката за титлата - сподели Льоб. - Ясно е, че отиваме в Абу Даби от позиция, различна от тази, на която се надявахме преди рали „Мароко“, но реалността е такава. Титлата обаче не е загубена. "Абу Даби" е тежко рали и, както знаем, там всичко може да се случи.“

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Льоб подчерта, че амбицията му е да продължи битката до самия край на сезона.

„Имахме известни проблеми в Мароко, но няма причина нещата да се развиват по един и същи начин всеки път. Надявам се състезанието в Абу Даби да премине успешно за нас, въпреки че сме наясно колко бърз е Насър на подобен терен, както и Кинтеро. Ще дадем абсолютно всичко от себе си. Това е много специфично рали, а дюните го правят особено трудно предизвикателство. Ние обаче ще вложим целия си потенциал“, заяви Льоб.

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Снимки: Gettyimages