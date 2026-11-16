Андреа Довициозо: Марко Бедзеки и Априлия изпуснаха сигурна титла през 2026

Бившият ас от MotoGP Андреа Довициозо смята, че Марко Бедзеки и заводският тим на Априлия са изпуснали сигурна световна титла през сезон 2026. Според италианския ветеран мотоциклетът RS-GP е превъзхождал по скорост и възможности машината Дукати GP26, с която се състезава Марк Маркес.

The pressure is on as the title fight heads to Portugal 💪👑 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/PkptITxYZ9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2026

Надпреварата за Гран При на Катар разпали отново споровете дали надмощието на Дукати през сезона се дължи изцяло на изключителния талант на Маркес, или на неспособността на Априлия да материализира потенциала си. Испанецът е съвсем близо до своята десета световна титла и осма в кралския клас, след като успя да стопи изоставане от 102 точки и да изгради преднина от 60 пункта само в рамките на 13 кръга.

Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

Главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола подчерта ролята на Маркес за този обрат. Пред Sky Sports MotoGP той заяви, че понякога дори четири мотора на Априлия не са достатъчни, за да бъде победен пилот от такъв ранг.

Априлия: Ние не изпуснахме титлата, Марк Маркес сам си я спечели

Мениджърът на заводския тим на Дукати Давиде Тардоци отговори категорично на тези твърдения, припомняйки, че италианската марка разполага с шест мотора на стартовата решетка. Той изтъкна, че крайният успех е резултат от пълния пакет, който включва бърз състезател, шампионски манталитет, конкурентен мотоциклет и отлично спортно-техническо ръководство.

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В дискусията се включи и Андреа Довициозо, който в момента изпълнява ролята на тестов пилот за Ямаха. В своя подкаст той подчерта, че Априлия и Бедзеки са държали всички козове в ръцете си, но са допуснали фатален срив.

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„Няма смисъл да обясняваме колко изключителен състезател е Марк – той напълно заслужава шампионската корона. Но ако погледнем реално на нещата, тандемът между Бедзеки и Априлия бе по-бърз през този сезон от Маркес и Дукати. Те имаха аванс от над 100 точки. Когато разполагаш с по-бърза машина на редица писти и въпреки това загубиш, това означава просто, че сам си изхвърлил титлата“, коментира Довициозо.



„Това, което Маркес успя да постигне след операцията си, е впечатляващо. Самият той призна, че психически се намира в най-добрата форма в кариерата си. Именно по отношение на психическата устойчивост той имаше огромно предимство пред всички останали пилоти през тази година. Но Бедзеки и Априлия не бяха на необходимото ниво и затова може би сами пропиляха шанса си“, добави той.

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Снимки: Gettyimages