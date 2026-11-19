Стана ясно каква сума би накарала Наполи да продаде Де Бройне през зимата

Наполи е поставил определена цена за евентуалната продажба на халфа Кевин де Бройне през януарския трансферен прозорец, твърдят местни медии, след като се появиха информации за оферта от 2 милиона евро от страна на нидерландския ПСВ Айндховен.

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Договорът на Де Бройне с "партенопеите" изтича след по-малко от година и въпреки че съществува опция за удължаването му с още 12 месеца, в Италия се смята, че тази клауза няма да бъде активирана. Ако се стигне до преминаване на 35-годишния белгиец в ПСВ Айндховен, Наполи би се облагодетелствал с около 10 милиона евро - сума, включваща трансферната цена, както и спестените средства от оставащите заплати и бонуси на футболиста.

🚨🇧🇪 BREAKING: Napoli will set Kevin De Bruyne in January if they get a bid of €7M or more in January. — @Gazzetta_it — Calcio FC | 𝑒𝑛. (@CalcioFCEN) November 19, 2026

Трансферна сума от 2 милиона евро обаче няма да бъде достатъчна, за да убеди Наполи да се раздели с Де Бройне през януари, съобщава Gazzetta dello Sport и посочва, че за финализиране на сделката ще е необходима сума, по-близка до 7 милиона евро. Освен това старши треньорът на тима Масимилиано Алегри също ще трябва да одобри подобен ход, а на този етап специалистът не е склонен да се раздели с опитния играч. Много зависи и от самия Де Бройне и от това доколко той ще настоява за напускане през януари.

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Снимки: Gettyimages