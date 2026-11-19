"Соколите" с подкрепа преди варненското дерби

Отборът на Спартак Варна провежда пълноценна подготовка преди предстоящото варненско дерби. „Соколите“ тренират на затревеното игрище на базата „Локомотив“, като настроението в лагера е отлично.

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Единственият отсъстващ ще бъде лявото крило Анхел Гомес. Португалецът страда от хронична контузия още отпреди пристигането си в отбора, което е и причината често да остава извън групата за мачовете.

Моралес: Този отбор има потенциал

Има вероятност наставникът Даниел Моралес да заложи на същата стартова единадесеторка, която започна при драматичния успех над Арда. На последната тренировка в петък „соколите“ ще получат допълнителна подкрепа и от своите верни привърженици.

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Пред Sportal.bg спортният директор на клуба Енгибар Енгибаров подчерта значението на двубоя за целия варненски футбол: "Аз лично смятам, че ще се получи хубав двубой и ще бъде истински празник за града и варненската спортна общественост.

Ние сме в добра бойна готовност. Тези дербита имат по-различен характер от всички останали срещи. Надявам се след последния съдийски сигнал да зарадваме нашите верни привърженици".

/Пламен Трендафилов/

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