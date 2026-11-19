"Моряците" се подготвят сериозно за дербито на Варна

Добрата новина в лагера на Черно море преди съботното дерби със Спартак е, че треньорският щаб ще може да разчита на най-доброто, с което разполага при избора на състав.

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По-рано през седмицата Алекс Колев взе участие в двустранна тренировъчна игра, в която дори успя да отбележи гол. Нападателят доскоро се възстановяваше от неприятна контузия, но вече е близо до пълноценна готовност и ще бъде още една сериозна опция в атака. Той може да се превърне в алтернатива на нападателното трио в лицето на Селсо Сидни, Мигел Барандаш и Георги Лазаров.

Черно море влиза в сблъсъка с положителен баланс от досегашните си срещи със Спартак в елитния футбол. Преди 69-ото варненско дерби „моряците“ имат 25 победи, докато „соколите“ са спечелили 16 от двубоите. В останалите 27 срещи двата отбора са завършили наравно.

/Пламен Трендафилов/

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