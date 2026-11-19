Ивайло Станчев: Не успяхме за купата на АФЛ, концентрираме се върху първенството

Волов Шумен 2007 елиминира у дома Черноморец (Балчик) с 2:1 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Волов Шумен 2007 отстрани Черноморец (Балчик) за купата на АФЛ

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от желанието на футболистите. За жалост допуснахме някои грешки, с които позволихме на противника да води в резултата и да бъдем догонващи през целия мач. Въпреки това до последно се опитвахме да стигнем до изпълнения на дузпи, които да решат кой да е финалист. Но не успяхме, за съжаление. Имахме прекрасни шансове да ги направим, но на два пъти ни спря гредата, а още няколко пъти стреляхме неточно. В крайна сметка отборът на Шумен продължава напред и му желая успех.

Сега трябва да се концентрираме върху първенството. Отборът на Дончево записа положителни резултати в последните мачове. Във възход са, така че отново няма да бъде лесно, но ние нямаме друг избор, освен да се върнем на победния път пред нашата публика“.

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