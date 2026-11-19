Дани Моралес за Спартак (Вн): Някой трябва да бута количката

Новият старши треньор на Спартак Варна Даниел Моралес говори в предаването "Домът на футбола" за първите си дни начело на „соколите“ и предстоящото дерби срещу Черно море. Двубоят от 15-ия кръг на efbet Лига е тази събота, 21 ноември, от 17:15 часа на „Коритото“.

Дани Моралес: Ако бях притеснен, нямаше да приема поканата от Спартак

Бразилецът се превърна в четвъртия наставник на Спартак през сезона, а още в дебюта си изведе отбора до победа с 3:2 над Арда след обрат. Моралес подчерта, че успешният старт показва потенциала на футболистите, но развитието им изисква постоянство и ежедневна работа.

„Тази победа показва, че имаме потенциал да се развиваме. Имаме добър потенциал, но всеки ден трябва да работим върху него. Талантът също трябва да се развива всеки ден. Не може само да отидем на тренировка и да казваме: „Давай!“. Не, не става. Трябва постоянство. Има една дума, която много харесвам и няма ден или мач, в който да не я повторя. След почивката след този мач казах в съблекалнята: „Добре, направихме хубав мач, постигнахме хубава победа, но това не е достатъчно“. Всеки Божи ден трябва да направим нещо допълнително, за да постигаме по-добри неща от това, което се е случило.“

Наставникът обясни, че основната му задача в първите дни е била да промени нагласата на играчите и да ги убеди във възможностите им.

Моралес: Този отбор има потенциал

„Тук не става въпрос само за промяна. Това, за което винаги говоря в съблекалнята, е, че те самите (футболистите) трябва да имат манталитет да играят на по-високо ниво. Това е много важно за всеки един състезател. Не може един отбор в 15-ия кръг да има четвърти треньор. Проблемът не е само от едната страна и трябва да знаеш какво представлява това. Много е важно един състезател да си смени чипа. Промених няколко неща, най-вече в самите състезатели – да повярват, че можем да го направим, че трябва да го направим и че ще успеем заедно. Приеха добре много неща, направихме някои промени тук и там. Това е отбор, който има потенциал, но трябва някой да бута количката и да казва: „Давай, давай, можеш“, „Ама тук няма бензин“ – ще заредя бензин, но те трябва да знаят, че могат, и да мислят по този начин.“

Бразилският специалист определи участието във варненското дерби като привилегия и призова футболистите си да се подготвят максимално добре.

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„Това е много важен мач за двата отбора и за двата клуба. Знаем какво означава той за нашите фенове, служители, футболисти и за нас треньорите. Малко хора имат удоволствието и привилегията да играят в такива мачове, а те ще бъдат сред тях. Мисля, че всеки трябва да се подготви максимално, за да може да се представи на много добро ниво.“

Моралес очаква силна подкрепа от трибуните на „Коритото“, но настоя, че отборът трябва да я заслужи с поведението си на терена.

„По-голямата част от феновете ще бъдат наши. Ще имаме пълна подкрепа, но трябва да я заслужим на терена. Знам, че феновете ще направят всичко възможно да ни е удобно и да ни подкрепят, но ние трябва да си свършим работата на терена. Аз съм луд на тема поведение. Ако имаме поведение в мача, което да ни докара до победа – това е. Трябва да сме истински мъже, да показваме уважение, но поведението ни трябва да е на много високо ниво.“

Треньорът постави акцент върху отговорността към емблемата на Спартак и изрази надежда тимът отново да зарадва привържениците си, както при победата с 3:0 на „Тича“ в предишното дерби.

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„Искам да видя един Спартак, какъвто трябва да изградя. Първото нещо, което винаги съм казвал, където и да съм бил, е, че хората трябва да знаят колко е важно да носим тази емблема. Всеки един състезател трябва да се съобразява с това, защото без емблемата сме за никъде. Те знаят какво е това нещо. Преживели са един добър мач на „Тича“ миналата година и много се надявам да повторим радостта, която са имали. Но не може да обещаваме преди мача, че така ще се случи. В един такъв мач не може да се каже какво ще стане. Просто трябва да покажем, че ние го можем, и ще го търсим.“

Моралес се върна и към годините си като футболист на двата варненски клуба, към които продължава да изпитва признателност.

„Спомените ми от град Варна са най-хубавите. По времето ми в Черно море бях избран за Футболист на годината, след което преминах в ЦСКА. Когато отидох в Спартак Варна, бях в трудна ситуация и клубът ми подаде ръка. Станах голмайстор на отбора, а (Стойко) Сакалиев го „вкарвах в джоба“, защото не можеше да вкара голове (смее се). Станах и на трето място за Футболист на годината. Двата отбора ми дадоха много. Уважението ми към тях и към град Варна е много голямо.“

На въпрос за срещата с бившия си треньор Илиан Илиев край тъчлинията Моралес подчерта, че съперничеството е между клубовете, а не между наставниците.

„Битката на терена ще бъде между двата отбора. Тук не става въпрос за Даниел Моралес, за Илиан Илиев, за Веско Бранимиров или за когото и да е. Битката не е между нас, а между двата отбора на града – Спартак Варна и Черно море. Това е битката, която всеки иска да види. Аз просто съм човекът, който ръководи единия отбор, а господин Илиев ръководи другия. Ние няма да влизаме на терена. Ще дадем съвети, които футболистите трябва да бъдат достатъчно умни да приемат, за да имаме радост след мача.“

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