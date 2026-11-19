Хасково без капитана срещу Загорец

ОФК Хасково приема Загорец (Нова Загора) в мач от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Сблъсъкът е в събота, 21-ви ноември, от 14:30 часа.

„Червените“ спряха лошата си серия с победа в дербито с ФК Димитровград, но в друга надпревара – Купата на Аматьорската лига и то след дузпи.

В шампионата тимът се нуждае от точки, но Загорец изглежда подходящ съперник. Хасковлии са в серия от 3 поредни победи над този съперник.

Лошите новини за тима обаче са, че капитанът Тейнур Марем е аут. Левият краен бранител Теодор Димитров пък остава под въпрос.

Същевременно трима състезатели се завръщат след наказания. Това са Христо Бойков, Християн Василев и Костадин Пеев.

„Надявам се, че ще успеем да спечелим вече, защото е време. А и ще ни бъде по-спокойно през пролетта. Трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим. След това, срещу Ямбол, можем само да спечелим“, сподели старши треньорът на тима Живко Желев.

Наставникът коментира и вчерашната среща с Димитровград за Купата на АФЛ, спечелена след изпълнения на дузпи.

„Пуснахме повече от по-малките ни футболисти, изчистихме картоните. При дузпите нямахме грешка, а Богомил Цинцарски спаси две. Хубавото е, че следващият ни ангажимент за аматьорската купа ще бъде след нова година, защото имаме нужда от почивка“, добави Желев.

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