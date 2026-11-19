Мартин Йорданов: Не отиваме в Сливница като обречени

В събота, едноименния тим на Кюстендил играе в Сливница с Сливнишки герой. Срещата е от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Трудни са гостуванията в Сливница. А и отбора им показаха добри игри и резултати. Нищо ново – поредно изпитание за нас. Естествено не отиваме като обречени в Сливница. Ще се борим до последно за добър резултат. Сработваме състава си в движение, с мачовете. Това е една от причините да губим доста точки от началото на сезона. Работим за да се подобряваме. Важно е да сведем до минимум грешките в защита и да вкарваме голове от положенията, които създаваме във всеки мач“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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