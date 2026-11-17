Треньорът на Спартак играе и за двата отбора във варненското дерби

Наставникът на Спартак Варна Даниел Моралес влиза в предстоящото дерби с любопитно място в историята на варненския футбол. Той е първият и единствен чужденец, играл и за двата варненски отбора, като има участие в три градски дербита с екипите на Черно море и Спартак.

Преди 20 години – на 18 ноември 2006 г., Моралес извежда „моряците“ с капитанската лента на „Тича“ при класическата победа с 3:0 над градския съперник. През същата година неуморимият халф печели и отличието за Футболист №1 на Варна. За Черно море той записва общо 18 мача и 2 гола. По-късно, през сезон 2008/2009, Моралес облича екипа на Спартак, за който изиграва 27 срещи и отбелязва 7 попадения.

На 14 ноември 2008 г. той отново участва във варненското дерби на „Тича“, но този път „соколите“ претърпяват тежко поражение с 0:5. Последният му сблъсък с градския съперник е на 23 май 2009 г., когато Спартак губи с 0:1 на клубния си стадион.

В неделя ще стане ясно дали Даниел Моралес ще успее да запише първа победа срещу Черно море, този път не като футболист, а в ролята си на старши треньор на „соколите“.

/Пламен Трендафилов/

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