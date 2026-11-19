Геша: Знаем, че ни предстои битка

Септември (Тервел) гостува в събота на Ботев (Нови пазар) в град Каспичан. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Трябва да възстановим силите си от вчерашния двубой в Исперих. Много е важното, защото ни предстои битка в Каспичан. Съперникът играе агресивно, особено като домакин. Това не може да ни притесни. Трябва обаче да ни мобилизира да изиграем максимално сериозно 90-те минути. Знаем, че сме добър отбор. Просто трябва да излезем и да го докажем, като победим“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на тервелския тим.

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