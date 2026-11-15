Дани Моралес: Ако бях притеснен, нямаше да приема поканата от Спартак

Новият старши треньор на Спартак Варна - Даниел Моралес направи официален дебют начело на "соколите" при домакинската победа с 3:2 над Арда. "Синьо-белите" изоставаха с два гола, но демонстрираха характер и в крайна сметка се поздравиха с трите точки. Той сподели и как се е стигнало до раздялата с ЦСКА, преди да започне работа в Морската столица.

Моралес: Този отбор има потенциал

Ето какво каза бразилецът пред "Тема спорт":

Г-н Моралес, кое ви убеди да поемете Спартак Варна?

- Просто името на Спартак. Отиваш там, където те искат. Търсиха ме за втори път и сега нещата се получиха. Затова и не можех да откажа. Наред с това и съм играл за този отбор (б.а. - в периода 2008-2009 г. има 27 шампионатни мача със 7 гола).

Бързо ли се разбрахте с ръководството на Спартак Варна и как приеха раздялата в ЦСКА?

- След като двата клуба се разбраха, спортният директор на Спартак Енгибар Енгибаров се свърза с мен за разговор. Показа ми каква е идеята на клуба и тя напълно съвпадна с моите виждания. Ръководството на ЦСКА ми пожела успех, защото те знаят какво означава за мен да работя в Първа лига (б.а. - като временен наставник на първия тим на армейците победи Арда (4:1) и Локо Сф (2:0), направи и 1:1 с Локо Пд на "Лаута").

Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а

Дебютирахте с драматичен обрат над Арда. Как ви се видя отборът в този първи мач?

- Добър двубой за нашия отбор. През по-голямата част от срещата запазихме тактическа дисциплина, но най-важното и ключово нещо за победата беше характерът и поведението на отбора.

Какви цели и амбиции си поставяте?

- Ние в Спартак гледаме мач за мач. Най-важен е следващият двубой. Работим ден за ден и нашата амбиция е винаги да ставаме по-добри от предишната тренировка.

С какви чувства напуснахте ЦСКА? Реално за една година водихте и трите отбора на клуба. Това се случва много, много рядко...

- Чувството да работиш в ЦСКА е страхотно. Много години от моята треньорска кариера минаха там, но човек трябва да се развива и пътят ме доведе до следващата стъпка - Спартак, от което съм много доволен. Иначе да водиш и трите отбора на армейците е нещо много специално за мен.

Какво ви даде периодът в ЦСКА?

- ЦСКА ми даде името, пътя и посоката Изпитвам безкрайна благодарност.

Освен периода в Ботев Враца и ЦСКА 1948, имахте ли предложения да водите други отбори у нас през годините?

- След толкова години в ЦСКА, Ботев Враца е отборът, който ми подаде ръка на два пъти и периодите там бяха успешни. В ЦСКА 1948 прекарах много малко време - три месеца. Но тук мога да призная, че когато напуснах Ботев Враца за втори път, приех оферта от Беласица Петрич по покана на Герасим Заков. Това беше сериозно изпитание за мен, но намерих един много добър колектив и гладни за успехи момчета, които бяха готови на всичко. Наред с това заварих и добър щаб, както и отличен ръководител.

Какви са първите ви впечатления от организацията в Спартак Варна? Притеснява ли ви това, че сте четвъртият треньор на отбора от началото на сезона?

- Спартак е доста променен от моето предишно време тук. Сега хората живеят с каузата "Спартак". Ако бях притеснен, нямаше да приема поканата. Животът е за смелите хора.

Кое ви задържа толкова много време в България? Откакто дойдохте у нас през 2002 година, за да подпишете в Нефтохимик, след това нито веднъж не напуснахте страната?

-Вярвам в един Господ и само Той може да отговори на този въпрос. Тук израснаха децата ми. Нямам думи, с които да опиша колко съм благодарен на майка България.

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