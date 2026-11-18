"Соколите" търсят победа и дома срещу "моряците" след 19 години

В събота предстои поредният морски сблъсък между Спартак (Варна) и Черно море. Битката за футболното надмощие във Варна безспорно ще предложи нова доза адреналин, емоции и непримиримо съперничество в един от най-очакваните двубои на шампионата.Това ще бъде 101-ото официално дерби между двата отбора и 69-ото в елитната ни група. Статистическото превъзходство е на страната на „моряците“, които имат и още един сериозен психологически коз – нямат загуба на клубния стадион на Спартак от 19 години. Последният успех на „соколите“ с 2:0 датира от сезон 2006/2007.

От друга страна обаче, победата с 3:0 на „Тича“ в юбилейния стотен сблъсък между двата тима беше повече от впечатляваща. Тя даде самочувствие на „соколите“ и постави добра основа за силен старт на полусезона в следващите срещи.

Но от какви позиции двата варненски съперника влизат в дербито?



Илиан Илиев е опитният кормчия на кораба на „моряците“. Вече близо десетилетие той поддържа правилния курс и води отбора в желаната посока. Наставникът е и най-дълго задържалият се треньор в елитния ни футбол.Началото на новия полусезон се оказа най-трудното изпитание за Илиев, откакто пое тима през 2017 година. В последните три двубоя обаче ясно се забелязва, че Черно море постепенно влиза в обичайния си ритъм и е на път да преодолее миникризата, в която изпадна.Бившият национален селекционер отново се опитва да наложи познатия печеливш стил на „моряците“ – постоянна преса, висока интензивност, много движение, бърз преход от защита в нападение и желязна тактическа дисциплина.

И през този сезон клубът разчита основно на опитни бойци. Стари пушки, калени в битките, като Васил Панайотов и Живко Атанасов продължават да бъдат добре познатите лидери на отбора. Триото в предни позиции – Мигел Барандаш, Селсо Сидни и националът Георги Лазаров, може да бъде изключително опасно, когато получава необходимата подкрепа от халфовата линия. В средата на терена Идрис Бунаас е един от най-интересните футболисти в състава. С по-силния си ляв крак той умее да диктува темпото и да задава ритъма на играта.На другия полюс е ситуацията в лагера на „Спартак“. От началото на полусезона ръководството на клуба вече смени трима треньори, а Даниел Моралес започна престоя си с драматична, но напълно заслужена победа над „Арда“.

За бразилския специалист обстановката на „Коритото“ не е непозната. Като бивш футболист на клуба той познава добре атмосферата и очакванията на привържениците. През този сезон „соколите“ направиха впечатляваща селекция, а португалското присъствие в отбора е сериозен плюс за новия наставник.Бързите флангови футболисти Антон Иванов и Бубакар Хане са сред приятните изненади до момента. Впечатление прави и стабилната игра в защита на безспорно талантливия Димо Кръстев. След неприятната контузия по-рано през полусезона младият защитник постепенно възвръща формата си и все по-убедително показва, че може да бъде истински стожер в центъра на отбраната на „соколите“. Потенциалът му дори го поставя сред кандидатите за място в националния отбор.

Сериозният проблем пред Моралес обаче остава липсата на достатъчно варианти в атака. На този етап „Спартак“ разполага само с един изявен централен нападател – преотстъпения от „Ботев“ (Пловдив) Чидера Окох. Това поставя допълнителна отговорност върху фланговите футболисти, които трябва да проявяват по-силен голмайсторски инстинкт и по-голяма ефективност в завършващата фаза.

Подреждането в класирането показва, че двата варненски съперника влизат в дербито с относително равностойни показатели. Статистиката и историята са на страната на „Черно море“, но последният директен сблъсък на „Тича“ доказа, че „Спартак“ има всички основания да вярва в нов успех.В крайна сметка подобни дербита рядко се решават само от статистиката. Победата ще бъде за този, който покаже по-висока ефективност, желязна воля, тактическа дисциплина и най-вече хладнокръвие пред противниковата врата. В събота Варна отново ще бъде разделена на две, а морската битка ще има своя нов победител!



Пламен Трендафилов

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