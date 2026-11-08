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Моралес: Този отбор има потенциал

  • 8 ное 2026 | 16:16
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Старши треньорът на Спартак (Варна) Даниел Моралес сподели мнението си след победата с 3:2 над Арда, която дойде след обрат. За наставника това бе дебют начело на "соколите", а след паузата идва и градското дерби с Черно море.

"Искам да поздравя отбора за характера, който показа. Аз знам, че този отбор има потенциал. Днес показа точно това, което всички в Спартак искат да виждат. И то срещу един стойностен отбор. Когато изоставаш срещу Арда, не е лесно. Успяхме със себераздаване и добра игра през цялото време. През втората част пред нашия вратар почти не е имало ситуации. Не се предадохме и заслужено взехме трите точки.

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Тази тема е приключила. Ръководството е решило така преди аз да дойда. Моята работа е да водя отбора и да се представяме успешно", сподели Моралес за отстраняването на Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков, след което коментира предстоящото след паузата градско дерби с Черно море.

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Окох след обрата срещу Арда: Борихме се като едно, срещу Черно море ще бъде битка

"Познавам всички дербита на България. Знам какво означава това за нашите фенове. Малко футболисти могат да играят такива дербита. Ако имаме такова поведение, нещата може да се случат нормално. Трябва да сме винаги така на 100%. Тези момчета знаят какво могат, трябва да си вярват", заяви Моралес.

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Снимки: Startphoto

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