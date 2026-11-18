Атлетико потвърди за контузия на свой нападател

Нападателят на Атлетико Мадрид Адемола Луукман е със сериозно изкълчване в едното си коляно, съобщиха от клуба.

Националът на Нигерия получи контузията при победата с 3:1 над Танзания, когато беше принудително заменен от Моузес Саймън в края на първото полувреме. Първоначално се смяташе, че става въпрос за лека травма, но прегледите му в Мадрид са показали по-сериозно нараняване от очакваното. От клуба не посочват периода му на възстановяване, но според някои информации в местните медии Луукман ще отсъства от игра между 4 и 6 седмици. През този сезон 29-годишният футболист е записал 15 мача за “дюшекчиите”, в които има 2 гола и 1 асистенция.

Lookman has a high-grade knee sprain. The club's medical staff examined the Nigerian forward upon his return to Madrid and confirmed the exact extent of his injury. https://t.co/djBIT7VlCo — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 17, 2026

Защитникът на Испания Марк Пубий също се завърна в Атлетико с контузия след загубата от Англия с 2:3, в която беше заменен от Педро Поро още в 20-ата минута. Неговото изкълчване в левия глезен обаче е леко, така че е възможно той да бъде готов още за неделното гостуване на Хетафе.

💣🚨 BREAKING: Marc Pubill did NOT suffer any serious injury. He only suffered a mild sprain last night. @medinamarca/@marca https://t.co/2KPlrXlBZB — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 16, 2026

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Снимки: Gettyimages