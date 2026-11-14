Александър Исак проговори за неотсъдената дузпа срещу Арсенал: Не трябва да симулираш, за да получиш дузпа

Нападателят Александър Исак изрази мнение, че футболистите не бива да падат умишлено или да симулират, за да получат наказателен удар. Изказването му идва на фона на неспиращите дискусии около спорните съдийски отсъждания при домакинското поражение на Ливърпул от Арсенал в Премиър лийг.

Мърсисайдци загубиха с 0:1 на „Анфийлд“ преди две седмици в мач, изпълнен с полемики, след като реферите подминаха няколко претенции на домакините за дузпа. Най-яркият инцидент се случи през първото полувреме, когато бранителят на Арсенал Юриен Тимбер задържа видимо Исак за фланелката в момент, в който офанзивният футболист се опитваше да отиграе с глава центриране на Брадли Баркола.

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Главният арбитър Анди Мадли и отговорникът за системата ВАР Стюърт Атуел решиха, че няма нарушение на правилата. Въпреки това, експертната комисия към Висшата лига, оценяваща ключовите съдийски инциденти, обяви през тази седмица, че Ливърпул е трябвало да получи дузпа, а ВАР е трябвало да препоръча преразглеждане на ситуацията на монитора край терена.

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Запитан дали е трябвало да бъде отсъден 11-метров удар, Исак заяви: „Връщайки се назад към ситуацията, изглежда, че наистина беше така. Когато обаче си на терена в реално време, не винаги осъзнаваш с точност какво точно се случва. Усетих известно дръпване, но не чак толкова силно, колкото изглежда впоследствие на повторенията. Бях изцяло концентриран върху това да вкарам гол. Трудно е да се стремиш да отбележиш и едновременно с това да падаш. Бях толкова фокусиран върху вратата, че дори не обърнах внимание.“

След края на двубоя мениджърът на Ливърпул Андони Ираола се пошегува, че може би ще се наложи да накара възпитаниците си да падат по-лесно на тревата, за да бъде сигурен, че нарушенията срещу тях няма да остават незабелязани.

В интервю за шведското издание „Афтонбладет“ Исак допълни позицията си: „Не смятам, че има нужда да се преиграва или да се пада нарочно. Разбира се, ако бях разчел по-добре момента, може би щях да направя така, че съдията да го забележи. Това е почти всичко, което можеш да сториш, но не вярвам, че е правилно да се симулира или да се преувеличава в подобни ситуации. Всъщност това дори не би трябвало да е от такова значение, след като разполагаме с ВАР и съответните системи, създадени точно за да взимат решителните отсъждания в такива моменти.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google