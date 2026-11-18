Александър Исак: Победните голове имат най-голяма стойност

Нападателят на Ливърпул Александър Исак подчерта значимостта на решаващите попадения, заявявайки, че именно победните голове са основният стремеж за всеки футболист в атака. Шведският национал навлиза в отлична форма и вече има седем гола в девет двубоя от началото на сезона във Висшата лига, доближавайки се до най-силното си ниво от периода в Нюкасъл.

До момента попаденията на офанзивния играч осигуриха три успеха за тима в първенството — след двете му точни попадения срещу Ипсуич, както и победните голове при визитите на Брентфорд и Борнемут.

„Щастлив съм от представянето си през сезона досега. Всяко попадение има стойност, но победен гол за 2:1 тежи много повече от попадение за 5:1. Като нападател винаги се стремиш да бъдеш човекът, който решава тези двубои. Потенциалът на този отбор е огромен“, сподели Исак пред клубния уебсайт.

Откакто осъществи трансфера си от Нюкасъл за 145 милиона евро, шведският футболист има на сметката си общо 36 мача и 12 попадения с екипа на Ливърпул.

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