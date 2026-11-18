Рюдигер подкрепи Винисиус

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер коментира формата на своя съотборник Винисиус, които беше критикуван многократно заради изявите си през настоящия сезон под ръководството на треньора Жозе Моуриньо. Германският национал подкрепи бразилското крило в един от най-важните моменти през кампанията.

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"Виждам човек, който работи усилено, опитва се да направи всичко възможно, за да подобри ситуацията. Ясно е, че се нуждаем от Винисиус в добра форма и с добро психическо настроение. Разбира се, той е важен играч, това се разбира от само себе си", каза Рюдигер, цитиран от медиите в Испания. Винисиус има 12 мача, 1 гол и 3 асистенция във всички турнири през сезона до момента. В събота столичани са домакини на Селта Виго в двубой от Примера дивисион.

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Снимки: Gettyimages