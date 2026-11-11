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Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
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Ливърпул е трябвало да получи дузпа в дербито с Арсенал, играно на 1 ноември на "Анфийлд" и спечелено с 1:0 от шампионите. Такова е становището на комисията, разглеждаща традиционно ключови инциденти в мачовете от Премиър лийг (KMI). Става дума за епизода в 21-вата минута, когато Александър Исак бе задържан за фланелката от Юриен Тимбер и това му попречи да засече отблизо топката с глава след центриране на Брадли Баркола. Съдията Анди Мадли не отсъди дузпа, а видеоасистентът Стюарт Атуел също разгледа ситуацията, но не препоръча преразглеждането ѝ. След двубоя мениджърът на мърсисайдци Андони Ираола бе разгневен от решението и заяви, че вече ще съветва играчите си да падат в такива ситуации, ако решенията се повлияват от това.

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Арсенал водеше с 1:0 по това време благодарение на ранен гол на Кай Хавертц, който се оказа единственото попадение в мача.

Комисията на KMI е гласувала с 4:1, че дузпата е трябвало да бъде отсъдена на терена, и с 3:2, че ВАР е трябвало да се намеси и да изпрати съдията към монитора.

По принцип комисията често подкрепя ненамесата на ВАР, въпреки че констатира, че решението на терен е било погрешно. Най-често обяснението за това е в субективния характер на решението. Тук обаче мнозинството от комисията е било на мнение, че това е „ясна и очевидна грешка“.

Панелът постанови, че е имало втора грешка на ВАР на 31 октомври. Той констатира, че Ипсуич е трябвало да получи дузпа срещу Хъл Сити, когато Нобел Менди задържа Дара О'Шей при корнер. Съдията Питър Банкс не забеляза нарушението, а видеоасистентът Нийл Дейвис не предприе никакви действия.

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Снимки: Gettyimages

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