Йодегор: Страхотно е да сме най-силният отбор в Скандинавия

Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор коментира победата на отбора с 3:2 над Дания в мач от 6-ия кръг на Лигата на нациите на УЕФА. „Викингите“ спечелиха 9 точки, завърши на второ място в Група А4, пред Дания само заради по-добри показатели в директните срещи, и се класира за плейофите.

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„Имаше 10-15 минути, в които направихме някои странни неща и допуснахме два напълно нелепи гола. Но Норвегия показа характер и успя да се пребори. Страхотно е да сме най-силният отбор в Скандинавия“, заяви Йодегор на официалния сайт на УЕФА.

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Снимки: Gettyimages