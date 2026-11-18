Избяга от войната, не е допускал гол 500 минути и влезе в полезрението на Моуриньо

Със своите 19 години и впечатляващите 2,02 метра височина Иля Волошин се превърна в една от най-големите сензации в школата на Реал Мадрид. Младият украински вратар преживява страхотен период с екипа на Реал Мадрид Ц (вторият дублиращ отбор) в четвъртото ниво на футбола в Испания. Там той натрупа 453 поредни минути без допуснат гол. С добавените продължения и минутите след последното попадение срещу Гуадалахара, серията му на непобедимост достига цели 500 минути.

Като безспорен титуляр в тази селекция на Реал Волошин записа пет поредни „сухи мрежи“ (срещу Тордесиляс, Алкала, Авила, Валядолид Промесас и Сансе). От началото на настоящата кампания стражът има 10 мача за Реал Мадрид Ц, като в седем от тях не допусна гол и инкасира едва четири попадения, изпъквайки въпреки колебливия старт на отбора в първенството.

Влиянието на украинския гигант се простира далеч отвъд третия ешелон на „белите“. Волошин вече попадна в полезрението на Жозе Моуриньо – специалистът, който му даде шанс в предсезонната подготовка по време на контролата с Шалке 04, когато влезе именно на мястото на своя сънародник Андрий Лунин. Освен това той бе извикан и като трети вратар за Ел Класико заради травмата на Тибо Куртоа.

Връзката му с Лунин всъщност се оказа решаваща за преминаването му в испанската столица. През 2023 година, докато младокът блестеше в Райо Махадаонда (клубът, който го привлече от Новелда), Реал Мадрид изпревари конкуренцията за подписа му, след като самият Лунин му изпрати окуражаващо видео. Считан във Валдебебас за дългосрочен наследник на Куртоа, Волошин дебютира за клуба на 3 февруари 2024 година с екипа на Хувенил С в градското дерби срещу Атлетико Мадрид.

Въпреки колебанията при първите си стъпки в Ла Фабрика, развитието на вратаря се ускори през миналия сезон в Хувенил А. Възползвайки се от пубалгията на Хави Наваро в началото на годината и промоцията в Реал Мадрид С на титулярния страж от Шампионската лига за младежи, Иля Волошин се утвърди под ръководството на Алваро Лопес и заслужи мястото си в дубъла.

Украинецът намери в лицето на Марио Сория, треньора на вратарите в Реал Мадрид С, ключов фактор за своето израстване по отношение на манталитет, самокритичност и лидерство под рамката. Шефовете във Валдебебас вече са начертали неговия път – планът е Волошин да се присъедини към Реал Мадрид Кастийя (дубъла) през следващия сезон, което ще го остави само на крачка от първия състав.

Роден в Самар, Украйна, през 2007 година, Иля Волошин трябваше да премине през тежкото изпитание да изостави разкъсваната от война родина, преди да застане на крачка от вратата на Реал Мадрид. Неговият път започва през пролетта на 2022 година, когато още като тийнейджър напуска силно засегнатия от конфликта град Днипро. Това бягство води до болезнената раздяла с майка му и ново начало в страна с непознат език. Неговото спасение се оказва Новелда – градче в провинция Аликанте, където футболът се превръща в неговото истинско убежище.

Именно под рамката на вратата Волошин намира своето призвание. С внушителен за възрастта си ръст, достигащ два метра още тогава, той бързо изпъква в местния клуб. Райо Махадаонда веднага забелязва неговия огромен потенциал, но Реал Мадрид реагира светкавично. Испанският гранд не изпуска шанса да привлече високия вече 2,02 метра страж в академията си. От момента на пристигането си във Валдебебас прогресът на Волошин е просто главоломен.

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