Ван Дайк също коментира темата за евентуален нов договор с Ливърпул

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк навлезе в последната година от действащия си договор с клуба, но демонстрира пълно спокойствие относно ситуацията. Нидерландският бранител даде ясен знак, че би се радвал да удължи престоя си на „Анфийлд“, въпреки че към момента липсва окончателно решение.

Ван Дайк подписа двегодишно споразумение през април 2025 година и фактът, че контрактът му изтича, неизбежно поражда спекулации за дългосрочното му бъдеще. Въпреки че преди началото на следващия сезон ще навърши 36 години, защитникът продължава да играе на високо ниво и е прекарал всяка една минута на терена от началото на кампанията в Премиър лийг, помагайки на отбора да се изкачи до четвъртото място.

Нидерландецът призна, че детайлните разговори между ръководството на клуба и неговите агенти от компанията ROOF все още не са започнали, но това не нарушава концентрацията му.

🚨 Virgil van Dijk on his contract expiring in June: “I feel good but it’s not about me at the moment. Let’s see. I’m not in any panic”. “I want to keep playing and continue what I’m doing. Let’s see what the season brings. I’ve had an amazing time already so far. If that will be extended, that’s the case”. “If not, then I will go somewhere else”. “There’s nothing to report at the moment but that doesn’t mean that there’s any stress or anything”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2026

„Чувствам се отлично, но в момента ситуацията не се върти около мен“, сподели Ван Дайк. „Ще видим какво ще стане. Не изпитвам абсолютно никаква паника. Искам просто да продължа да играя и да правя това, което умея. Изкарах невероятен период тук до момента. Ако контрактът бъде удължен – прекрасно. Ако ли не, ще продължа на друго място. Към момента няма нищо ново за съобщаване, но няма и никакво напрежение. Психически се чувствам перфектно. На физическо ниво имах лек дискомфорт през последните няколко седмици, но правя всичко възможно, за да съм на терена.“

Изявлението на бранителя дойде след победата с 3:1 над Кристъл Палас, която изкачи състава на мениджъра Андони Ираола до челната четворка в първенството. След същия двубой друг от ветераните в състава - Алисон Бекер, призна, че вече преговаря с клуба за нов договор.

Алисон призна, че иска да остане и преговаря за нов договор с Ливърпул

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