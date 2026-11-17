Оуен скептичен за назначаването на Почетино

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Майкъл Оуен коментира ситуацията около треньорския пост на "червените дяволи". Носителят на "Златната топка" за 2001 година се съмнява, че има значение кой ще води Юнайтед от резервната скамейка след многобройните треньорски смени през последното десетилетие.

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"Той (Маурисио Почетино) несъмнено е много добър мениджър. Наистина го харесвам както като човек, така и като професионалист. Но не може да се отрече фактът, че други изключителни мениджъри са идвали в клуба през последните 10-15 години. И основният въпрос е дали има ли значение. Който и да дойде - Карик, Почетино, някой друг - това е ключовият въпрос. През последните 15 години всъщност нищо не се е променило, нали? Всичко си остана същото. Ще бъде ли Почетино по-различен от Моуриньо, Ван Гаал, Солскяер, Мойс, Аморим и всички останали? Всички те дойдоха с огромни надежди и очаквания - точно както Почетино е сега. Но истинският въпрос е: може ли някой да успее в този клуб при сегашната му структура?", коментира Оуен.

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След 10 мача Манчестър Юнайтед е на 18-то място в класирането в Премиър лийг. Майкъл Карик ще бъде заменен от Маурисио Почетино на треньорския пост в Юнайтед. Аржентинецът ще направи своя дебют в неделя, когато "червените дяволи" ще имат тежката задача да гостуват на Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages