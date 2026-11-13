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Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

  • 13 ное 2026 | 17:42
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Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино за първи път коментира назначението си. Аржентинецът направи това на пресконференция на националния отбор на САЩ. Той ще води американците в предстоящите два мача срещу Хаити преди да започне работата си на “Олд Трафорд” на 18 ноември.

Почетино първо благодари на шефовете на американската федерация и докато изразяваше своята благодарност и обясняваше как си тръгва, усети толкова силни емоции, че очите му се насълзиха. Той описа напускането си, за да поеме Ман Юнайтед каот “едно от най-трудните решения в кариерата ми”. “Обикновено е обратното. Уволняват те и плачеш, защото искаш да останеш. Това е много трудно решение, но в същото време съм развълнуван за следващата стъпка. Трудно ми е да говоря сега. Аз съм емоционален човек. Това е много тъжно решение, но ние сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си”, каза специалистът.

Аржентинецът искаше разговорът да се концентрира върху националния отбор на САЩ, а не върху Манчестър Юнайтед, но все пак коментира и бъдещата си работа. “Вчера бе постигнато споразумение и имах среща с играчи, на която им съобщих решението си. Те ме подкрепиха напълно. Американската федерация и Манчестър Юнайтед се разбраха да продължа да водя тима в предстоящите два мача”, разказа той.

Попитан защо приема нова работа само три месеца, след като подписа нов 4-годишен договор с футболната федерация на САЩ, той се опита да обясни: “Никога не съм казвал, че искам да се върна, но те знаят, че няма много възможности в кариерата ти като Манчестър Юнайтед. Когато пристигне, е трудно да я откажеш”.

Той разкрие, че от Манчестър Юнайтед са се свързали с него в неделя. Тогава “червените дяволи” направиха 4:4 срещу Астън Вила. “Всичко се разви много бързо. Неделя следобед започнаха първите контакти”, каза той.

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Снимки: Gettyimages

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