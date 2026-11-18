Лионел Меси е минало – Нико Пас ли ще бъде новата "десетка" на Аржентина

Сълзи заляха Аржентина, когато Лионел Меси се сбогува с любимия национален екип. Той си тръгна от световния връх – с титлата от Катар и среброто от САЩ, но футболът изисква да се гледа напред. Кой от Аржентина може да го наследи и кой ще посмее да вземе неговия номер 10? Изглежда селекционерът Лионел Скалони вече направи своя избор в лицето на Нико Пас, играещия по сензационен начин за Комо футболист.

Пас сложи впечатляващ край на мачовете на националните отбори за 2026 година при категоричната победа на „гаучосите“ над Коста Рика със 7:0 в Кордоба в проверка. Младият виртуоз е сочен за един от основните фаворити да поеме ролята на Меси и да направи така, че отсъствието на легендата да се усеща възможно най-малко.

🚨🚨| NICO PAZ OH MY DAYS!!!!! WHAT A GOLAZO!!!!!!!!! A BRACE FOR HIM!!!!!! https://t.co/M7twRvMr0g — Kalshi FC (@KalshiFC) November 17, 2026

Роденият на Тенерифе футболист стигна до своя пети гол в периода след Мондиала и в момента е най-резултатният играч за Аржентина след болезненото поражение от Испания на финала на Световното първенство.

„Постепенно се чувствам все по-добре и истински се наслаждавам на терена. Този отбор притежава невероятна класа, което значително улеснява задачата ми и ми позволява да покажа най-добрата си игра“, сподели Пас пред „ТиУайСи Спортс“.

След скромната си роля на Световното първенство, където започна като титуляр единствено срещу селекцията на Йордания и записа няколко минути на старта срещу Алжир, той взе участие във всички приятелски срещи. Единствено срещу Уругвай на „Бомбонера“ не успя да намери мрежата, докато бе точен срещу съставите на Боливия, Буркина Фасо, Бенин и накрая срещу Коста Рика.

На въпрос за възможността да облече култовия номер 10, младият футболист даде пределно ясен и скромен отговор: “Не мисля за това. Единственото важно за мен е да се наслаждавам на тези моменти и да се забавлявам на терена. Футболът е нещото, което обичам най-много, а да играя за националния отбор е нещо, което искам да продължа да правя.”

Слуховете, че Пас ще вземе „десетката“ се появиха в началото на септември, като условието беше селекционерът Скалони да удължи договора си, което вече е факт с подпис до 2030 година. Сега остава само Скалони официално да обяви Пас за наследник на Меси.

Джулиано Симеоне посочи кой трябва да наследи №10 на Лео Меси

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google