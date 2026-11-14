Началото за Почетино е трудно, но традицията дава известни надежди за дербито с Ливърпул

Маурисио Почетино може да се сблъска с труден старт начело на Манчестър Юнайтед, ако се съди по представянето му в първите мачове в предишните му клубове от английската Висша лига. Въпреки това аржентинецът може да се похвали със забележителна серия, която вдъхва увереност на привържениците преди предстоящия му дебют срещу големия съперник Ливърпул на стадион „Анфийлд“.

Опитният 54-годишен специалист застава на горещия стол на „Олд Трафорд“, след като Майкъл Карик бе освободен от поста си в четвъртък след катастрофално начало на кампанията. "Червените дяволи" спечелиха само една от първите си десет срещи в първенството, записвайки актив от едва осем точки, което ги свлече в зоната на изпадащите.

Статистиката показва, че в първите си десет шампионатни двубоя начело на Саутхамптън, Тотнъм и Челси аржентинецът е постигнал общо едва 11 победи от 30 възможни. Това се равнява на успеваемост от едва 36,7 процента, допълнена от осем равенства и 11 поражения в тези три периода. Най-силният му дебютен период бе със „светците“, когато спечели 15 точки в първите си десет срещи, след като замени Найджъл Адкинс през януари 2013 година.

Голямото предимство и положителен знак за Юнайтед обаче е фактът, че Почетино никога не е губил първия си официален двубой начело на нов тим. Треньорската му кариера стартира с нулево равенство срещу Барселона в турнира за Купата на краля, след като пое Еспаньол през януари 2009 година. Четири години по-късно той повтори същия резултат – 0:0, и при дебюта си за Саутхамптън срещу Евертън.

Специалистът не познава вкуса на поражението в първи мач, независимо дали става дума за клубен или национален отбор. В дебюта си начело на Челси през август 2023 година той завърши 1:1 именно срещу Ливърпул, а първата му среща като селекционер на Съединените щати през октомври 2024 година донесе победа с 2:0 над Панама. Така активът му в дебютни срещи възлиза на две победи и четири равенства в шест двубоя – постижение, което той ще направи всичко възможно да съхрани и на „Анфийлд“.

Налице е и още една любопитна връзка с предстоящия противник. Почетино има само една победа в осем предишни гостувания на „Анфийлд“ в мениджърската си кариера. Единственият му успех там бе постигнат именно със Саутхамптън през септември 2013 година, когато тимът му шокира водения от Брендън Роджърс състав на Ливърпул с 1:0 след попадение с глава на Деян Ловрен през второто полувреме. Следващото лято Шоу премина в Манчестър Юнайтед, а самият Почетино застана начело на Тотнъм.

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Снимки: Imago