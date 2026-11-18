Почетният президент на Японската футболна асоциация (ЯФА) Козо Ташима внесе официално кандидатурата си за председател на ФИФА, след като получи подкрепа от пет национални федерации. Срокът за включване в кампанията изтича тази вечер, месеци преди Конгреса на международната централа в Рабат на 18 март.
Големият съперник на Ташима е настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино. Японецът е бивш национал и треньор, а от 2015 г. е част от Съвета на ФИФА. „На 17 ноември ЯФА изпрати писмо до ФИФА с номинацията ми за президентските избори. Искам отново да благодаря на председателя Цунеясу Миямото и на всички членове на борда на директорите. Благодаря и на футболните асоциации на държавите, които ми помогнаха за тази номинация“, каза Ташима в свое изявление.
Останалите кандидати за президентския пост във ФИФА са Инфантино, бившият швейцарски национал Рамон Вега и президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages