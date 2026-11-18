Официално: четвърти кандидат ще се бори за президентския пост на ФИФА

Почетният президент на Японската футболна асоциация (ЯФА) Козо Ташима внесе официално кандидатурата си за председател на ФИФА, след като получи подкрепа от пет национални федерации. Срокът за включване в кампанията изтича тази вечер, месеци преди Конгреса на международната централа в Рабат на 18 март.

Големият съперник на Ташима е настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино. Японецът е бивш национал и треньор, а от 2015 г. е част от Съвета на ФИФА. „На 17 ноември ЯФА изпрати писмо до ФИФА с номинацията ми за президентските избори. Искам отново да благодаря на председателя Цунеясу Миямото и на всички членове на борда на директорите. Благодаря и на футболните асоциации на държавите, които ми помогнаха за тази номинация“, каза Ташима в свое изявление.

🚨 Japan's Kozo Tashima officially submits his bid to challenge Gianni Infantino for the FIFA presidency - The JFA honorary president has secured the five national federation nominations required to stand - He is the first Japanese candidate for FIFA president and has sat on the FIFA Council since 2015 - "I believe it is essential to establish proper governance and ensure that transparency is firmly maintained" - Nominations close at 10.59pm GMT tonight, with the vote at the FIFA Congress in Rabat on 18 March - Philippe Diallo, backed by UEFA, and Ramon Vega are also challenging Infantino, who is seeking a fourth term - Diallo said he would reach out to Tashima to "unite our forces", though the pair have not yet spoken — Football Culture (@CultFooty) November 18, 2026

Останалите кандидати за президентския пост във ФИФА са Инфантино, бившият швейцарски национал Рамон Вега и президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.

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Снимки: Gettyimages