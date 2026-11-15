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Бруно Фернандеш е замразил преговорите за нов договор с Ман Юнайтед

  • 15 ное 2026 | 17:15
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Бруно Фернандеш е решил да замрази преговорите с Манчестър Юнайтед за нов договор, докато не се увери, че Маурисио Почетино е правилният човек за клуба. Португалският национал иска първо да види как ще се развие сезонът под ръководството на аржентинския специалист и дали ръководството на „червените дяволи“ ще го подкрепи достатъчно на трансферния пазар. 32-годишният халф вече е отхвърлил две предложения за подновяване на контракта си, който изтича в края на настоящия сезон. От „Олд Трафорд“ обаче разполагат с опция за неговото удължаване с още една година, което би предотвратило възможността Фернандеш да преговаря свободно с клубове от януари.

Бруно Фернандеш отказа предложението за нов договор от Ман Юнайтед
Бруно Фернандеш отказа предложението за нов договор от Ман Юнайтед

Според информацията на „Сън“ португалецът е разочарован от някои решения на ръководството след пристигането на Джим Ратклиф и компанията “ИНЕОС”. Сред недоволствата в съблекалнята е и липсата на нов ляв защитник през лятото, като футболистите смятат, че не са получили необходимата подкрепа и на практика са били поставени в неизгодна позиция.

Бруно иска да види какво ще се случи до края на сезона, преди да се обвърже. Отношенията му с клуба през последните години са преминали през различни периоди. Той знае, че Почетино е добър мениджър, но иска да види дали клубът действително ще го подкрепи. Той и някои други играчи смятат, че са били поставени в ситуация, в която е било трудно да успеят“, твърди източник на изданието.

Началото за Почетино е трудно, но традицията дава известни надежди за дербито с Ливърпул
Началото за Почетино е трудно, но традицията дава известни надежди за дербито с Ливърпул

Фернандеш получава около 300 000 паунда седмично, а към него има интерес от клубове в Саудитска Арабия, Турция и Италия. Капитанът на Юнайтед преживява труден сезон с отбора, който се намира в зоната на изпадащите в Премиър лийг. Почетино ще има сериозна задача да промени ситуацията, като се очаква да получи значителни средства за подсилване на състава през януари.

Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос
Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос
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Снимки: Gettyimages

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