Бруно Фернандеш е замразил преговорите за нов договор с Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш е решил да замрази преговорите с Манчестър Юнайтед за нов договор, докато не се увери, че Маурисио Почетино е правилният човек за клуба. Португалският национал иска първо да види как ще се развие сезонът под ръководството на аржентинския специалист и дали ръководството на „червените дяволи“ ще го подкрепи достатъчно на трансферния пазар. 32-годишният халф вече е отхвърлил две предложения за подновяване на контракта си, който изтича в края на настоящия сезон. От „Олд Трафорд“ обаче разполагат с опция за неговото удължаване с още една година, което би предотвратило възможността Фернандеш да преговаря свободно с клубове от януари.

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Според информацията на „Сън“ португалецът е разочарован от някои решения на ръководството след пристигането на Джим Ратклиф и компанията “ИНЕОС”. Сред недоволствата в съблекалнята е и липсата на нов ляв защитник през лятото, като футболистите смятат, че не са получили необходимата подкрепа и на практика са били поставени в неизгодна позиция.

„Бруно иска да види какво ще се случи до края на сезона, преди да се обвърже. Отношенията му с клуба през последните години са преминали през различни периоди. Той знае, че Почетино е добър мениджър, но иска да види дали клубът действително ще го подкрепи. Той и някои други играчи смятат, че са били поставени в ситуация, в която е било трудно да успеят“, твърди източник на изданието.

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Фернандеш получава около 300 000 паунда седмично, а към него има интерес от клубове в Саудитска Арабия, Турция и Италия. Капитанът на Юнайтед преживява труден сезон с отбора, който се намира в зоната на изпадащите в Премиър лийг. Почетино ще има сериозна задача да промени ситуацията, като се очаква да получи значителни средства за подсилване на състава през януари.

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Снимки: Gettyimages