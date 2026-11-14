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Синът на Почетино ще подобрява фитнеса на играчите на Ман Юнайтед

  • 14 ное 2026 | 18:58
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Синът на Почетино ще подобрява фитнеса на играчите на Ман Юнайтед

Новият треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино ще се опита бързо да подобри физическото състояние на играчите. За него често се говори, когато "червените дяволи" влязат в лоша серия и то е широко обсъждана тема при смяна на треньора. Почетино ще разчита на сина си Себастиано, който е фитнес треньора, който работи с него и в националния отбор на САЩ.

Бившият треньор на Ман Юнайтед Майкъл Карик нямаше собствен фитнес експерт. След първите 15 мача през този сезон играчите получиха доста критики за това, че изглеждат по-зле физически от конкурентите си. "Червените дяволи" са на 19-о място в Премиър лийг по общо покрито разстояние на терена, 17-и за най-голяма развита скорост и 19-ти по средна скорост на бягане. В сравнения със 17-те мача, в които Карик води отбора миналия сезон, се вижда спад във всички категории, свързани с тичането на футболистите.

Карик наследни фитнес треньора на Юнайтед Чарли Оуен, който и сега запази работата си и не си тръгна при треньорската смяна. Оуен работи на този пост в клуба от лятото на 2019 г., когато Оле Гунар Сколскяер го пивиши. Той обикновено наглежда началото на тренировките н атима, когато играчите загряват, правят спринтове и упражнения с топка.

Клубът изглежда е доволен от работата на Оуен. Неговите методи бяха одобрени от бившия помощник на Ерик тен Хаг - Мичел ван дер Гааг. Освен това той е харесван от футболистите. Тен Хаг не доведе собствен фитнес треньор през 2022 г. Във втория му сезон играчите страдаха от 66 отделни случаи на контузии или заболявания.

Част от играчите смятаха, че тренировките на Тен Хаг са прекалено интензивни. Рубен Аморим промени модела и заниманията станаха по-лаки с приближаване на всеки мач с идеята те да са по-свежи. Португалецът доведе Пауло Берейра, неговия фитнес треньор, който го последва и в Милан. Жозе Моуриньо и Луис ван Гаал също имаха свои специалисти.

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Снимки: Imago

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