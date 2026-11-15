Линкер: Ще съм изненадан, ако Почетино е в Ман Юнайтед след 18 месеца

Гари Линекер отправи доста песимистична прогноза за бъдещето на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед. Бившият английски национал смята, че аржентинецът трудно ще се задържи дълго на „Олд Трафорд“, тъй като според него истинските проблеми на клуба не са свързани с треньорите, а с хората, които управляват отбора.



„Виждам как Почетино пристига там и мисля, че вероятно ще започнат сравнително добре и известно време ще се справят прилично. Манчестър Юнайтед е голям клуб, поне по име. Той ще отиде там, но впоследствие ще бъде разочарован от начина, по който се случват нещата. Ако все още е там след 18 месеца, ще бъда изненадан“, заяви Линекер в подкаста.

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Според него ръководството на клуба постоянно прехвърля отговорността върху мениджърите, вместо да се справи с проблемите на по-високо ниво. Линекер припомни, че около 12 треньори са напуснали Манчестър Юнайтед след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън през 2013 година, като почти всички са си тръгвали с обяснението, че в клуба цари хаос.



„Отново и отново се повтаря едно и също – треньорът винаги е изкупителната жертва. Смятам, че истинските проблеми са над него. Всички тези специалисти са добри треньори. Погледнете имената, които са били начело на отбора през последните 10 години. Колко станаха – 12 треньори след Алекс Фъргюсън? Всички си тръгват и казват, че клубът е в хаос“, коментира бившият нападател.

Линекер защити и уволнения Майкъл Карик, като смята, че специалистът не е получил необходимата подкрепа на трансферния пазар през лятото, въпреки силния край на миналия сезон, когато изведе отбора до третото място във Висшата лига. Той отправи критики и към собствениците Джим Ратклиф и семейство Глейзър.



„Не знам още колко дълго хората на върха в Манчестър Юнайтед ще могат да се измъкват от отговорност. Феновете знаят какво се случва. От години има протести срещу семейство Глейзър, а Ратклиф не промени нищо. Ако трябва да бъда честен, сега нещата дори са по-зле“, добави Линекер.

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Снимки: Gettyimages