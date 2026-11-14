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На “Олд Трафорд” се разминали със седем халфа, преди да опрат до Тилеманс

  • 14 ное 2026 | 15:56
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На “Олд Трафорд” се разминали със седем халфа, преди да опрат до Тилеманс

Ръководството на Манчестър Юнайтед не е могло да осъществи първите си седем трансферни цели по отношение на халфовата линия, преди да стигне до решението да активира клаузата на Юри Тилеманс и да привлече белгиеца. Според “Ди Атлетик” на първо място в списъка е бил английският национал Елиът Андерсън, който предпочете да премине в градския съперник Манчестър Сити. Вторият избор е бил халфът на Уест Хам Матеуш Фернандеш. Следващите варианти в списъка са били Сандро Тонали, който премина от Нюкасъл в Тотнъм, и Орелиан Чуамени от Реал Мадрид. Алекс Скот от Борнемут и Едерсон от Аталанта също са били по-предпочитани. Бразилецът всъщност беше много близо до трансфер в Манчестър Юнайтед, но в последния момент сделката пропадна заради проблеми с медицинските тестове на играча. Аюб Буади, който също подписа с Манчестър Сити, е последният от този списък.

На “Олд Трафорд” в един момент са обмисляли да привлекат със свободен трансфер и Леон Горетцка, след като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече. Той обаче е поискал твърде висока заплата, която е охладила желанието на 20-кратните шампиони на Англия. Германецът в крайна сметка подписа с Астън Вила и дори се разписа във вратата на Манчестър Юнайтед в последния мач на Майкъл Карик като мениджър на отбора.

Тилеманс, за когото “червените дяволи” платиха 35 милиона паунда, е най-използваният от тримата нови полузащитници на Юнайтед, като е записал 988 минути игра във всички турнири. Андрей Сантос, привлечен от Челси за 50 милиона паунда, е записал едва 556 минути, докато Карлос Балеба, чийто трансфер струваше 70 милиона паунда, е играл само 397 минути, тъй като доста време лекуваше контузия.

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