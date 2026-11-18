Ема Радукану се завръща на корта през януари със защитен ранкинг

Ема Радукану е официално готова за своето завръщане в професионалния тенис. Британката ще започне новия сезон през януари 2027 г. с участие в отборния турнир Юнайтед Къп в Австралия. 23-годишната тенисистка бе извън корта в продължение на близо шест месеца заради стрес фрактура на подбедрицата на десния крак, получена през юни.

Въпреки че в момента заема 108-мо място в световната ранглиста на WTA (в някои класации 106-о), Радукану ще може да използва защитен ранкинг под №38. Правилото за защитен ранкинг се предоставя на състезатели, които са били извън игра най-малко шест месеца поради контузия, и се базира на класирането им преди започването на отсъствието.

Сериозните проблеми за шампионката от US Open 2021 започнаха през юни, когато тя достигна до финала на турнира в Куинс Клуб (Queen's Club). Натовареният график и изиграването на три мача за по-малко от 30 часа поради дъждовни прекъсвания доведоха до претоварване на нейния десен крак.

В навечерието на Уимбълдън, където беше поставена под №30 и трябваше да излезе срещу Антония Рузич, Радукану бе принудена да се оттегли в последния момент след проведен ядрено-магнитен резонанс.

"Направих всичко възможно да застана на стартовата линия утре, но след финалния скенер тази вечер болката, с която се справях, се разви в стрес фрактура и медицинският екип ме съветва да спра да насилвам нещата. Да играя на Уимбълдън пред родна публика означава всичко за мен, затова това е наистина трудно за приемане", написа Ема Радукану в Instagram при оттеглянето си.

Травмата я извади не само от Уимбълдън, но и от Откритото първенство на САЩ. Въпреки че през есента поднови тренировки на корта, британката взе решение да приключи преждевременно сезона си, за да гарантира пълното си възстановяване и да се възползва от правото на специално класиране за 2027 г.

На Юнайтед Къп, който стартира на 1 януари и се провежда в Сидни и Пърт, Радукану ще представя отбора на Великобритания заедно с Артър Фери. Британците са поставени в група D в Сидни заедно с отборите на Франция и Австралия. В първия си мач Радукану ще се изправи срещу Диан Пари на 2 януари.

Благодарение на защитения си ранкинг под №38, Радукану си гарантира директно място в основната схема на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн, без да се налага да играе квалификации или да чака уайлдкард. Правилото за защитен ранкинг ѝ позволява да влезе в до осем турнира, включително два от Големия шлем.

Въпреки това, с текущия си ранкинг извън първите 100, Радукану няма да бъде сред поставените тенисистки в Мелбърн, което означава, че може да срещне топ състезателки още в първите кръгове на турнира.

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Снимки: Gettyimages