Урок от легенда: Ема Радукану и философският мост към Андре Агаси

В света на професионалния тенис малко книги притежават силата да преобръщат животи така, както автобиографията на Андре Агаси от 2009 година – „Open“. Пет години след сензационната си титла на US Open Ема Радукану, намираща се понастоящем под №98 в световната ранглиста, разкри, че именно тази книга е нейният основен наръчник в опитите да се пребори с поредната криза в кариерата си.

В интервю за японския си спонсор Uniqlo Радукану сподели защо изповедта на Агаси я е докоснала толкова дълбоко: „Книгата описва в най-малки подробности какво преживява Агаси и как изгражда отново кариерата си. Бях изключително заинтригувана от откъса, в който той преодолява спада си в края на 90-те години, създавайки собствен тренировъчен режим и пробивайки си път обратно до върха. Толкова голяма част от написаното ми се стори изключително близка и позната.“

Шампионката добави, че в този етап от кариерата си е променила философията си спрямо резултатите: „Разбира се, че имам конкретни цели, но най-важното е да се фокусирам ден за ден. Ако се вманиачаваш върху резултатите и си оказваш твърде голям натиск, нещата обикновено не се случват добре.“

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Сходствата между двамата са забележителни. След първата му титла от Големия шлем на Уимбълдън през 1992 г. за Агаси следват етири години без трофей от Шлема, в резултат на което той изпада до №141 в ранглистата и дори играе на Чалънджър турнири. Едва след като променя изцяло подхода си, поема контрол над тренировките си и преоткрива мотивацията си, американецът се завръща на световния връх и печели още шест титли от Големия шлем.

За Радукану настоящият сезон се превърна в истинска въртележка от изпитания. Пролетта ѝ бе съсипана от сериозна поствирусна инфекция, която я извади от корта за повече от десет седмици. През юни тя загатна за страхотния си потенциал, достигайки до финала на турнира на трева в Куинс, но малко след това претърпя стрес фрактура на десния крак. Това я принуди да пропусне както Уимбълдън, така и US Open, а сривът до №98 в света отново поставя въпроси около позицията ѝ в елита.

Един от най-ценните уроци, които Радукану взема от Агаси, е свързан с приемането на себе си. Ключовото послание на Агаси гласи: „Бъди 100% от това, което си в момента... чувствай се комфортно в собствената си идентичност, а не в това, което хората казват“. Агаси често подчертава колко трудно е за съвременните млади спортисти да избягат от публичното мнение и натиска на социалните мрежи, когато постоянно биват оценявани отвън.

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Историята на Агаси е повлияна силно и от крайния натиск на неговия баща Майк Агаси – бивш боксьор, който го принуждава да удря хиляди топки ежедневно срещу известната машина „Дракона“. Анализирайки детството си, Агаси отправя ясен съвет към родителите на млади спортисти: амбицията на родителя никога не трябва да смазва радостта на детето от играта, защото успех без вътрешна удовлетвореност остава празен.

Вдъхновението за Радукану идва в момент, когато самият Андре Агаси отново е в центъра на тенис вниманието в нейната родина. От 25 до 27 септември в зала The O2 в Лондон ще се проведе деветото издание на Купа „Лейвър“, където легендарният американец заема ролята на капитан на Отбора на света срещу Отбора на Европа, воден от Яник Ноа.

За Ема Радукану пътят обратно към топ 10 може и да е дълъг, но историята на нейния идол показва, че падението често е само първата глава от още по-велик завой напред.

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