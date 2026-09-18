Ема Радукану се отказа от Пекин и е застрашена от изпадане от топ 100

Британската тенисистка Ема Радукану официално се оттегли от участие в предстоящия турнир China Open. Това решение допълнително задълбочава рисковете пред бившата шампионка от US Open, която е изправена пред реалната опасност да изпадне от топ 100 на световната ранглиста на WTA.

Позиция извън първите 100 крие сериозен риск за Радукану, тъй като може да се наложи да участва в квалификациите за първия за 2027 година турнир от Големия шлем — Откритото първенство на Австралия.

Британката вече има опит с преминаването през квалификационната фаза на "мейджър" надпревари, но новият спад в ранглистата поставя допълнителни предизвикателства пред завръщането ѝ към най-високото ниво в женския тенис.

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