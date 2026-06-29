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Край на съмненията, Радукану се оттегли и няма да играе на “свещената трева”

  • 29 юни 2026 | 05:20
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Край на съмненията, Радукану се оттегли и няма да играе на “свещената трева”

Шампионката от US Open за 2021 г. и 32-ра в света британска тенисистка Ема Радукану се оттегли от турнира Уимбълдън през 2026 г. поради контузия на крака. В мача от първия кръг тя трябваше да играе срещу хърватката Антония Ружич. Британката обяви решението си в социалните мрежи.

„Здравейте на всички! Не мога да повярвам, че пиша това, но за съжаление трябваше да се откажа от тазгодишния Уимбълдън. Направих всичко възможно, за да започна утре, но след последния ми преглед тази вечер открих, че проблемът, който се опитвах да се справя, се е превърнал в стрес фрактура. Лекарите силно ме посъветваха да спра да се опитвам да играя въпреки болката.

Да играя на Уимбълдън пред родната си публика означава толкова много за мен, така че тази ситуация е особено трудна за приемане в момента. Искам да благодаря на всички вас за подкрепата и милите думи. Те са особено безценни в моменти като този. Надявам се да ви видя, когато се върна на корта“, написа Радукану в профила си в Instagram в режим на Story.

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