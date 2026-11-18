Арина Сабаленка се извини за изблика си срещу Елина Свитолина на WTA Финалите

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка публикува извинение в социалните мрежи след загубата си с 6:3, 3:6, 6:1 от Елина Свитолина на WTA Финалите в Индиън Уелс. Повод за реакцията ѝ стана разпространено видео от двубоя, в което тя ругае на руски език, което предизвика спорове и тълкувания в интернет, че думите ѝ са били адресирани към украинската ѝ съперничка или към украинците като цяло.

"Искам да изясня нещо от последния ми мач, което обикаля в интернет", написа Арина Сабаленка в Instagram. "Коментарът ми не беше насочен към Елина. Бях ядосана на малка група зрители, които агресивно се радваха на моите грешки, и реагирах емоционално в момента. Въпреки това трябваше да се справя с разочарованието си по друг начин и се извинявам на всеки, когото съм обидила. Елина изигра страхотен мач и ѝ пожелавам успех до края на турнира."

Sabalenka apologises for her outburst during defeat to Svitolina: “My comment was not directed at Elina” Television footage from Friday’s match captured the Belarusian tennis star apparently swearing. Some viewers speculated that the insults were aimed at Svitolina or Ukrainians. Sabalenka insists she had nothing personal against her opponent and was swearing out of frustration over something else. “I was frustrated with a small group of spectators who were aggressively cheering my mistakes, and I reacted emotionally in the moment. That said, I should have handled my frustration differently, and I apologise to anyone I offended. Elina played a great match, and I wish her all the best for the rest of the tournament,” the Belarusian wrote on social media. After the match, Svitolina refused to shake hands with Sabalenka, maintaining her policy of not shaking hands with Russian or Belarusian opponents since the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026

След мача Елина Свитолина не се здрависа със Сабаленка, спазвайки постоянната си политика да не поздравява състезатели от Русия и Беларус поради инвазията в Украйна от 2022 година. Относно разпространеното видео и последвалото извинение, украинката също коментира ситуацията пред медиите.

"Както виждаме, има много, много украинци, много знаци и знамена, и разбира се, те искат да спечеля точно този мач. Играли сме много пъти с Арина. Тя има свои фенове, аз имам мои фенове", заяви Елина Свитолина.

"Надявам се, че мачовете между нас се уважават по някакъв начин, защото да, понякога в някои мачове, които сме играли, е имало не дотам добри коментари към мен по отношение на войната", допълни Свитолина.

Загубата от Свитолина елиминира Сабаленка от WTA Финалите в Индиън Уелс, като понастоящем белорускинята заема 3-то място в световната ранглиста на WTA с 6685 точки, докато Свитолина е на 6-о място с 5921 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google