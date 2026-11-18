Беларуската тенисистка Арина Сабаленка публикува извинение в социалните мрежи след загубата си с 6:3, 3:6, 6:1 от Елина Свитолина на WTA Финалите в Индиън Уелс. Повод за реакцията ѝ стана разпространено видео от двубоя, в което тя ругае на руски език, което предизвика спорове и тълкувания в интернет, че думите ѝ са били адресирани към украинската ѝ съперничка или към украинците като цяло.
"Искам да изясня нещо от последния ми мач, което обикаля в интернет", написа Арина Сабаленка в Instagram. "Коментарът ми не беше насочен към Елина. Бях ядосана на малка група зрители, които агресивно се радваха на моите грешки, и реагирах емоционално в момента. Въпреки това трябваше да се справя с разочарованието си по друг начин и се извинявам на всеки, когото съм обидила. Елина изигра страхотен мач и ѝ пожелавам успех до края на турнира."
След мача Елина Свитолина не се здрависа със Сабаленка, спазвайки постоянната си политика да не поздравява състезатели от Русия и Беларус поради инвазията в Украйна от 2022 година. Относно разпространеното видео и последвалото извинение, украинката също коментира ситуацията пред медиите.
"Както виждаме, има много, много украинци, много знаци и знамена, и разбира се, те искат да спечеля точно този мач. Играли сме много пъти с Арина. Тя има свои фенове, аз имам мои фенове", заяви Елина Свитолина.
"Надявам се, че мачовете между нас се уважават по някакъв начин, защото да, понякога в някои мачове, които сме играли, е имало не дотам добри коментари към мен по отношение на войната", допълни Свитолина.
Загубата от Свитолина елиминира Сабаленка от WTA Финалите в Индиън Уелс, като понастоящем белорускинята заема 3-то място в световната ранглиста на WTA с 6685 точки, докато Свитолина е на 6-о място с 5921 точки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google