Радукану е готова за игра

Най-добрата британска тенисистка Ема Рaдукану ще се завърне на корта в Страсбург, Франция, след повече от два месеца отсъствие заради здравословен проблем, съобщава BBC.

23-годишната състезателка за последно игра на престижния турнир в Индиън Уелс в началото на март, където отпадна във втория кръг от Аманда Анисимова (САЩ). Впоследствие Рaдукану се оттегли от няколко състезания, включително това в Рим, тъй като продължаваше да се бори с последиците от прекарано вирусно заболяване.

Първият ѝ мач от два месеца насам ще бъде с „уайлд кард“ в Страсбург през следващата седмица - седем дни преди началото на „Ролан Гарос“, на който британката няма да е сред поставените.

Към момента шампионката от Откритото първенство на САЩ от 2021 година заема 30-ото място в световната ранглиста, но ще загуби няколко позиции след приключването на турнирите в Рим и Париж в края на седмицата.

През тази година Ема Рaдукану има седем победи в 14 мача, четири от които дойдоха по време на похода ѝ към финала в Клуж-Напока (Румъния), загубен с 0:2 сета от представителката на домакините Сорана Кърстя.

Снимки: Imago