Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Радукану е готова за игра

Радукану е готова за игра

  • 13 май 2026 | 13:20
  • 299
  • 0
Радукану е готова за игра

Най-добрата британска тенисистка Ема Рaдукану ще се завърне на корта в Страсбург, Франция, след повече от два месеца отсъствие заради здравословен проблем, съобщава BBC.

23-годишната състезателка за последно игра на престижния турнир в Индиън Уелс в началото на март, където отпадна във втория кръг от Аманда Анисимова (САЩ). Впоследствие Рaдукану се оттегли от няколко състезания, включително това в Рим, тъй като продължаваше да се бори с последиците от прекарано вирусно заболяване.

Първият ѝ мач от два месеца насам ще бъде с „уайлд кард“ в Страсбург през следващата седмица - седем дни преди началото на „Ролан Гарос“, на който британката няма да е сред поставените.

Към момента шампионката от Откритото първенство на САЩ от 2021 година заема 30-ото място в световната ранглиста, но ще загуби няколко позиции след приключването на турнирите в Рим и Париж в края на седмицата.

През тази година Ема Рaдукану има седем победи в 14 мача, четири от които дойдоха по време на похода ѝ към финала в Клуж-Напока (Румъния), загубен с 0:2 сета от представителката на домакините Сорана Кърстя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Кралят на корта Карлос Алкарас пред Vanity Fair: За "живота мечта“ и съперничеството му с Яник Синер

Кралят на корта Карлос Алкарас пред Vanity Fair: За "живота мечта“ и съперничеството му с Яник Синер

  • 13 май 2026 | 12:50
  • 590
  • 0
Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия

Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия

  • 13 май 2026 | 11:08
  • 483
  • 0
Медведев с категорична победа по пътя към 1/4-финалите в Рим

Медведев с категорична победа по пътя към 1/4-финалите в Рим

  • 13 май 2026 | 08:45
  • 648
  • 0
Рубльов вярва, че Синер е близо до края на серията си

Рубльов вярва, че Синер е близо до края на серията си

  • 13 май 2026 | 05:38
  • 2061
  • 0
Рубльов е на четвъртфинал в Рим

Рубльов е на четвъртфинал в Рим

  • 13 май 2026 | 01:43
  • 772
  • 0
Гоф съкруши Андреева и ще играе полуфинал в Рим

Гоф съкруши Андреева и ще играе полуфинал в Рим

  • 13 май 2026 | 01:28
  • 913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 18518
  • 135
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 11478
  • 45
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 17782
  • 58
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 14791
  • 1
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 6086
  • 2
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 7356
  • 19