Елена Рибакина получи трофея за №1 в света на фотосесия без публика

Елена Рибакина официално получи трофея за №1 в световната ранглиста на WTA за 2026 година. Награждаването бе извършено по време на фотосесия в Индиън Уелс без публика.

"Да завърша годината като №1 в световната ранглиста на WTA за първи път е изключително специален момент за мен. Гордея се с това, което постигнах през този сезон, и с постоянството, което показах през цялата година. Искам да благодаря на моя екип, на спонсорите ми, на моето семейство и на всички, които ме подкрепяха по този път", заяви Елена Рибакина.

През 2026 година Рибакина изигра най-силния си сезон, в който завоюва четири титли и постигна 54 победи срещу 14 поражения. Представителката на Казахстан започна годината с триумф на Australian Open, а по-късно грабна трофея и на Откритото първенство на САЩ. След успеха си в Ню Йорк, на 14 септември 2026 г. тя се изкачи за първи път до първото място в световната ранглиста, превръщайки се в 30-ата състезателка в историята на WTA, достигала до върха.

Ending the year on top of the world 🌍 Elena Rybakina claims the year-end World No.1 presented by @PIF_en! https://t.co/D7uxEo6zrH — wta (@WTA) November 17, 2026

В хода на годината Рибакина записа девет седмици на първото място в света. Освен двете си титли от Големия шлем, тя спечели и надпреварите от категория WTA 500 в Щутгарт и Нинбо, както и стигна до финалите на силните турнири в Индиън Уелс и Торонто.

Въпреки че пристигна в Калифорния като защитничка на титлата от Финалите на WTA, вирусна болест попречи на Рибакина да излезе на корта. Тя бе принудена да се оттегли в навечерието на надпреварата, а нейното място в групата зае украинката Марта Костюк.

"Много ми е тъжно да информирам всички мои фенове и поддръжници, че за съжаление трябва да се оттегля от Финалите на WTA тази година. Имах невероятен сезон, но тялото ми просто не е физически готово да се състезава. Ще прекарам известно време в почивка и възстановяване у дома и ще се подготвя за сезон 2027", заяви Рибакина.

Макар че Рибакина завършва годината като световна №1 с 8099 точки, престоят ѝ на върха е под пряка заплаха от 19-годишната Мира Андреева. Рускинята заема второто място в ранглистата със 7806 точки и изостава на само 293 точки зад лидерката.

Интригата около първото място ще достигне кулминацията си през януари 2027 г. По време на Australian Open Рибакина ще трябва да защитава пълния си актив от 2000 точки като шампионка от миналия сезон. Това отваря отлична възможност за Андреева да я измести от върха на световния тенис при добро представяне в Мелбърн.

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