Здравословен проблем на Жодар помогна на Фис за обрат

Рафаел Жодар претърпя тежко физическо неразположение по време на втория си мач от група "Джон Макенроу" на Финалите на ATP в Торино. Испанецът отстъпи пред Артур Фис с 4:6, 6:2, 6:2, след като здравословни проблеми влошиха драстично състоянието му на корта.

Двубоят започна обещаващо за 20-годишния Жодар, който спечели първия сет с 6:4. Във втората част обаче испанският тенисист изпита замайване и слабост. При резултат 1:5 във втория сет мачът бе временно прекъснат, за да може той да получи медицинска помощ.

В напрегнатия момент от треньорския му бокс се чу съветът на неговия баща и треньор. "Pídete un paracetamol", му каза той от трибуните.

Въпреки че се върна на корта и доигра срещата, Жодар не успя да се противопостави на своя съперник и загуби следващите два сета с 2:6, 2:6. С това той записа втора поредна загуба в груповата фаза, след като в първия си мач отстъпи пред Александър Зверев с 4:6, 4:6.

Тази загуба усложнява значително шансовете на Жодар за класиране на полуфиналите. Преди последния си двубой от групата срещу Бен Шелтън той се намира на последното място в класирането без спечелен мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages