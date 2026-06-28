Контузената Ема Радукану планира да играе на "Уимбълдън"

Eма Радукану планира да излезе на корта в първия си мач от турнира „Уимбълдън“ в понеделник, макар да се бори с поредната си контузия. Подготовката на първата ракета на Великобритания за турнира от „Големия шлем“ пред домашна публика в Лондон е сериозно нарушена от от проблем с дясната подбедрица, който се влоши още след участието ѝ във финала на турнира „Куинс“ преди две седмици.

„Ще направя всичко, което е във възможностите ми по отношение на лечението“, каза още Ръдукану, която ще играе на Корт номер 1 срещу хърватката Антония Ружич.

„В момента това е планът – да играя. Имам проблем с подбедрицата, който го нося със себе си още преди турнира „Куинс“ и е с мен от периода на клей. „Куинс“ обаче беше доста натоварващо състезание за мене. Наложи се да изиграя пет мача, след като не бях се състезавала известно време. Но просто се справям с екипа ми – доколкото е възможно. Изчерпвам всички опции и правя каквото мога“, каза още британката.

Тревогата в британските медии и фенове на тениса се засили в сряда, когато Радукану беше видяна на носи обезопасяваща обувка. И не излезе на кортовете до вчера, когато започна и след това прекъсна тренировката си с Анна Калинская, движейки се преди това предпазливо и давайки без съпротива четири поредни гейма. Но тази сутрин шампионката на US Open за 2021 година отново излезе на тренировка, този път с партньора за удари Алексис Кантър и сега мина достатъчно добре, за да свали напрежението. След това тя се консултира с медицинския щаб и спокойно напусна корта след края на заниманието.

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Снимки: Gettyimages