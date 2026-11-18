Растеж на приходите и недоволство на играчите: Какво стои зад финансовата битка в тениса

Световният тенис преминава през период на финансова трансформации и нарастващо напрежение между организаторите на турнирите от Големия шлем и най-добрите състезатели в света. В центъра на спора е разривът между бързо растящите приходи на четирите най-големи надпревари и процентния дял, който се разпределя между самите играчи.

Финансовите данни за Откритото първенство на САЩ (US Open) за 2025 г. илюстрират отчетливо тази тенденция. Турнирът отчита оперативни приходи от 637,9 млн. долара, което представлява ръст от около 14% спрямо предходния период. В същото време общите възнаграждения и награден фонд за тенисистите са в размер на 90 млн. долара. Въпреки че това е увеличение от 20% за състезателите, техният дял възлиза на едва около 14% от общите приходи на турнира.

Този процент от 14% остава значително под официалната цел, поставена от групата на водещите тенисисти, които настояват за дял от 22% от приходите на Големия шлем до 2030 г. Такова равнище на преразпределение вече е стандарт при съвместните турнири от сериите Мастърс 1000 на ATP и WTA, докато при американските професионални лиги като NFL и NBA състезателите получават близо 50% от общите приходи.

Сходна е ситуацията и на другите надпревари от Големия шлем. Според оценките на играчите, прогнозният дял на възнагражденията спрямо приходите за Ролан Гарос 2026 е под 15% (около 14,9%), което накара тенисистите да изразят колективното си недоволство по време на медийните си изяви през сезона.

Натискът върху организаторите вече дава конкретни резултати в структурен план. След месеци на преговори и медийни протести, управляващите тела на четирите турнира от Големия шлем обявиха намерение за създаване на нов Съвет на играчите (Grand Slam Player Advisory Council). Този орган ще даде възможност на тенисистите да участват официално в дискусиите относно спортните въпроси, календара и финансовите параметри.

В отговор на исканията, Откритото първенство на САЩ поема ангажимент за общо възнаграждение от 108 млн. долара за изданието през 2026 г. Това включва рекорден награден фонд за шампионите на единично от по 5,5 млн. долара, както и 140 000 долара за отпадащите в първия кръг. В допълнение се въвежда и програма за подкрепа на играчите (Player Support Program) на стойност 2 млн. долара.

"Без нас нямаше да има турнир и нямаше да има това шоу", заяви световната номер 1 Арина Сабаленка по повод исканията за по-висок процент от приходите. Сформирането на новия съвет е важна стъпка към това гласът на спортистите да се чува ясно при определянето на бъдещето на тениса.

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