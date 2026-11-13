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Ема Радукану се завръща на корта за United Cup 2027 в Сидни

  • 13 ное 2026 | 01:17
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Ема Радукану се завръща на корта за United Cup 2027 в Сидни

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Радукану официално потвърди завръщането си в професионалния тенис. Британката ще участва в петото издание на смесения отборен турнир United Cup, който ще се проведе от 1 до 10 януари 2027 г. в Перт и Сидни.

След теглените жребии бе потвърдено, че отборът на Великобритания е разпределен в група D, чиито мачове ще се играят на "Кен Розуол Арена" в Сидни. Британците ще се изправят срещу тимовете на Франция и домакините от Австралия.

Радукану ще бъде първа ракета при жените за своя тим, като в мачовете на единично се очаква да срещне Диан Пари (Франция) на 2 януари и Талия Гибсън (Австралия) на 3 януари. Освен нея в състава на Великобритания са включени Артър Фери, Франческа Джоунс, Оливия Никълс, Ян Шоински и Нийл Скупски. Франция разчита още на Артър Филс, Леолия Жанжан, Фиона Феро, Жофре Бланкано и Манюел Гинар, докато австралийският тим е предвождан от Ринки Хиджиката, Даря Савил, Алекс Болт, Марк Полманс и Елен Перес.

Завръщането на 23-годишната тенисистка идва след шестмесечна пауза, предизвикана от стрес фрактура в долната част на десния крак (пищяла). Последната ѝ официална среща бе през юни 2026 г. на финала в Queen's Club в Лондон, където отстъпи пред Дона Векич с 0:2 (0:6, 6:7(6)). Заради контузията тя бе принудена да се оттегли от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ.

През изминалия сезон 2026 г. Радукану изигра едва 21 мача в тура (11 победи и 10 загуби), което доведе до спад в ранглистата на WTA до № 107. Отсъствието от корта за повече от шест месеца обаче ѝ позволява да се възползва от защитен ранкинг под № 38. Благодарение на това тя си осигурява директно място в основните схеми за надпревари през 2027 г., включително турнирите от Големия шлем и сериите WTA 1000.

Освен участието си в Австралия в началото на годината, Радукану вече потвърди и първия си летен ангажимент на трева за 2027 г. Британката отново ще участва в турнира в Queen's Club в Лондон, който ще се проведе през юни, където през 2026 г. достигна до финалната битка за трофея.

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