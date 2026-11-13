Ема Радукану се завръща на корта за United Cup 2027 в Сидни

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Радукану официално потвърди завръщането си в професионалния тенис. Британката ще участва в петото издание на смесения отборен турнир United Cup, който ще се проведе от 1 до 10 януари 2027 г. в Перт и Сидни.

След теглените жребии бе потвърдено, че отборът на Великобритания е разпределен в група D, чиито мачове ще се играят на "Кен Розуол Арена" в Сидни. Британците ще се изправят срещу тимовете на Франция и домакините от Австралия.

Радукану ще бъде първа ракета при жените за своя тим, като в мачовете на единично се очаква да срещне Диан Пари (Франция) на 2 януари и Талия Гибсън (Австралия) на 3 януари. Освен нея в състава на Великобритания са включени Артър Фери, Франческа Джоунс, Оливия Никълс, Ян Шоински и Нийл Скупски. Франция разчита още на Артър Филс, Леолия Жанжан, Фиона Феро, Жофре Бланкано и Манюел Гинар, докато австралийският тим е предвождан от Ринки Хиджиката, Даря Савил, Алекс Болт, Марк Полманс и Елен Перес.

Завръщането на 23-годишната тенисистка идва след шестмесечна пауза, предизвикана от стрес фрактура в долната част на десния крак (пищяла). Последната ѝ официална среща бе през юни 2026 г. на финала в Queen's Club в Лондон, където отстъпи пред Дона Векич с 0:2 (0:6, 6:7(6)). Заради контузията тя бе принудена да се оттегли от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ.

През изминалия сезон 2026 г. Радукану изигра едва 21 мача в тура (11 победи и 10 загуби), което доведе до спад в ранглистата на WTA до № 107. Отсъствието от корта за повече от шест месеца обаче ѝ позволява да се възползва от защитен ранкинг под № 38. Благодарение на това тя си осигурява директно място в основните схеми за надпревари през 2027 г., включително турнирите от Големия шлем и сериите WTA 1000.

Освен участието си в Австралия в началото на годината, Радукану вече потвърди и първия си летен ангажимент на трева за 2027 г. Британката отново ще участва в турнира в Queen's Club в Лондон, който ще се проведе през юни, където през 2026 г. достигна до финалната битка за трофея.

Emma Raducanu will make her return from injury in the United Cup team competition in Australia in the first week of 2027 🔙🎾 She has not played since June because of a shin stress fracture. https://t.co/fyyU7H3He6 — BBC Sport (@BBCSport) November 11, 2026

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