Артур Фис обърна Рафаел Жодар с 2:1 на Финалите на ATP в Торино

Французинът Артур Фис постигна обрат и победи испанеца Рафаел Жодар с 2:1 сета (4:6, 6:2, 6:2) в мач от груповата фаза на Финалите на ATP в Торино.

Жодар започна по-добре срещата и спечели първия сет с 6:4. В следващите две части обаче световният No. 7 Фис пое пълния контрол върху събитията на корта и реализира пробиви, за да затвори двубоя след два идентични сета по 6:2.

Успехът е първи за Артур Фис при дебюта му в престижния турнир в Торино. В първия си мач от групата френският тенисист отстъпи пред Бен Шелтън с 1:2 сета (2:6, 6:3, 3:6). С тази победа той записа първи точки в група "Джон Макенроу".

За световния No. 10 Рафаел Жодар това е второ поредно поражение в груповата фаза. В откриващия си двубой испанският състезател загуби с 0:2 сета (4:6, 4:6) от световния No. 1 Александър Зверев. С две загуби от два мача шансовете на Жодар за класиране към полуфиналите са значително намалени.

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Снимки: Gettyimages