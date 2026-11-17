Андора (U17) 0:2 България (U17), "лъвчетата" удвоиха от дузпа

Юношеските национални отбори на Андора и България до 17 години играят при 0:2 в среща от първия квалификационен кръг за Европейското първенство през 2027 г. Александър Никифоров откри резултата за нашите още в четвъртата минута, а Николай Неделчев (37') удвои от дузпа.

Дотук "лъвчетата" записаха равенство срещу Португалия (1:1) и загуба от Сърбия (1:3).

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Двубоят започна отлично за нашите момчета, които поведоха още в третата минута. Александър Никифоров реализира хубав гол от далечно разстояние.

В 37-ата минута България получи право да изпълни дузпа. Зад топката застана Николай Неделчев, който покачи на 2:0.

Андора (U17) 0:2 България (U17)

0:1 Никифоров (4)

0:2 Неделчев (37-д)

Състав на България U17: 12. Умут Бекиров, 16. Георги Цепов, 2. Антон Даскалов, 4. Мартин Кузманов, 13. Михаил Янакиев, 3. Виктор Иванов, 7. Илия Антонов, 10. Александър Никифоров, 20. Кирил Костадинов, 8. Николай Неделчев, 18. Петър Петров

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