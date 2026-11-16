Ковачев: Не мисля, че губим по навик, всеки дава 100%, но нивото ни стига дотам

Крилото на Арда и националния тим на България - Светослав Ковачев, обяви ,че е щастлив от попадението, което отбеляза при поражението с 1:2 от Естония, но съжали, че то не е стигнало за положителен резултат.

“Доста лошо. Всички желаехме да завършим с победа. Излязохме, опитахме се, променихме схемата, но пак загубихме. Не знам и аз какво не достига. Опитваме се, даваме максимума и пак загубихме.

Не мисля, че губим по навик. Всеки дава 100%, но, явно, нивото ни стига дотам.

Много съм щастлив, че отбелязах гол. Исках да е от значение за отбора, но не стигна, трябва повече.

Треньорът ни каза, че трябва да продължим да тренираме, да даваме максимума и успехите ще дойдат", коментира голмайсторът на "лъвовете".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google