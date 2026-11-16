Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Ковачев: Не мисля, че губим по навик, всеки дава 100%, но нивото ни стига дотам

  • 16 ное 2026 | 21:34
  • 1330
  • 2

Крилото на Арда и националния тим на България - Светослав Ковачев, обяви ,че е щастлив от попадението, което отбеляза при поражението с 1:2 от Естония, но съжали, че то не е стигнало за положителен резултат.

“Доста лошо. Всички желаехме да завършим с победа. Излязохме, опитахме се, променихме схемата, но пак загубихме. Не знам и аз какво не достига. Опитваме се, даваме максимума и пак загубихме.

Не мисля, че губим по навик. Всеки дава 100%, но, явно, нивото ни стига дотам.

Много съм щастлив, че отбелязах гол. Исках да е от значение за отбора, но не стигна, трябва повече.

Треньорът ни каза, че трябва да продължим да тренираме, да даваме максимума и успехите ще дойдат", коментира голмайсторът на "лъвовете".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 победи Арда с късен победен гол в U16

ЦСКА 1948 победи Арда с късен победен гол в U16

  • 16 ное 2026 | 21:48
  • 287
  • 0
Септември надви ЦСКА след силно първо полувреме

Септември надви ЦСКА след силно първо полувреме

  • 16 ное 2026 | 21:44
  • 392
  • 0
Лудогорец не остави шансове на Черно море в U16

Лудогорец не остави шансове на Черно море в U16

  • 16 ное 2026 | 21:39
  • 301
  • 0
Адриан Стамов с хеттрик при разгромна победа на Славия U16

Адриан Стамов с хеттрик при разгромна победа на Славия U16

  • 16 ное 2026 | 21:37
  • 287
  • 0
Велковски: Става все по-зле! Надявам се по-младото поколение да заличи срама

Велковски: Става все по-зле! Надявам се по-младото поколение да заличи срама

  • 16 ное 2026 | 21:34
  • 1018
  • 4
Левски с убедителна победа над Дунав в Русе при U16

Левски с убедителна победа над Дунав в Русе при U16

  • 16 ное 2026 | 21:33
  • 590
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческа загуба и от Естония! Час по-скоро да забравим трагичната есен на националите

Историческа загуба и от Естония! Час по-скоро да забравим трагичната есен на националите

  • 16 ное 2026 | 20:50
  • 86597
  • 658
Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

  • 16 ное 2026 | 21:45
  • 5184
  • 3
Рибарски: Талантлива нация сме, но допускаме необясними голове

Рибарски: Талантлива нация сме, но допускаме необясними голове

  • 16 ное 2026 | 21:16
  • 2964
  • 18
Краев: Копаем дъното, имам чувството, че няма изход

Краев: Копаем дъното, имам чувството, че няма изход

  • 16 ное 2026 | 21:23
  • 3518
  • 17
Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 26971
  • 57
Лигата на нациите на живо: Швейцария поведе на Шотландия

Лигата на нациите на живо: Швейцария поведе на Шотландия

  • 16 ное 2026 | 22:11
  • 21933
  • 3