Националният отбор се прибра от Естония

Футболните национали кацнаха в София след полет от Талин, продължил около два часа и половина. Снощи футболистите на Атанас Рибарски загубиха с 1:2 срещу Естония в Лига на нациите, с което сложиха край на участието си в настоящото издание на турнира.

Историческа загуба и от Естония! Час по-скоро да забравим трагичната есен на националите

На 6 декември "лъвовете" ще научат противниците си в европейските квалификации за догодина. Следващите мачове на нашите ще са през март, когато ще трябва да изиграем две контролни срещи. Съперниците за тях ще се уточняват тепърва.

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