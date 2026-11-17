Футболните национали кацнаха в София след полет от Талин, продължил около два часа и половина. Снощи футболистите на Атанас Рибарски загубиха с 1:2 срещу Естония в Лига на нациите, с което сложиха край на участието си в настоящото издание на турнира.
Историческа загуба и от Естония! Час по-скоро да забравим трагичната есен на националите
На 6 декември "лъвовете" ще научат противниците си в европейските квалификации за догодина. Следващите мачове на нашите ще са през март, когато ще трябва да изиграем две контролни срещи. Съперниците за тях ще се уточняват тепърва.